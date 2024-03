Xài app quá lố, vợ Quang Hải lộ gương mặt "biến dạng"

Mới đây, Chu Thanh Huyền đăng tải đoạn hội thoại giữa đêm của hai vợ chồng, quay lại hình ảnh vợ Quang Hải nũng nịu đòi chàng cầu thủ dậy nấu cho mình bát mì tôm. Tuy nhiên, điều làm netizen chú ý hơn, là khuôn mặt của Chu Thanh Huyền đang V-line hơn mức bình thường, cũng là mắt to - cằm nhọn - môi dày nhưng có vẻ chỉnh hơi quá đà. Những ai follow vợ cầu thủ Quang Hải đều đồng tình dạo gần đây Chu Thanh Huyền càng ngày càng dùng app hơi lố tay. "Huyền ơi em đã xinh lắm rồi, không cần dùng qua nhiều lớp hiệu ứng như thế đâu!", "Các nét trên gương mặt Chu Thanh Huyền đều rất hài hoà, dùng app căn chỉnh ngũ quan thêm thì càng trông kì cục", "Không phải cứ mắt thật to, cằm thật nhọn mới là đẹp"... là những bình luận dân mạng để lại dưới khoảnh khắc của Chu Thanh Huyền. Nói mới thấy, xem lại các hình ảnh gần đây mà Chu Thanh Huyền đăng tải so với trước đó, đúng là có hơi tham dùng app thật. Cũng là selfie nhưng so với tấm hình bên phải cô chụp cách hơn 10 ngày trước, Chu Thanh Huyền hiện tại đang dùng app lố tay? Sau khi chia sẻ thông tin kết hôn vào tháng 3 năm nay cùng tiền vệ Nguyễn Quang Hải, nàng WAG Chu Thanh Huyền ngày càng được cộng đồng mạng chú ý nhiều hơn. Ngoài nhan sắc, Chu Thanh Huyền còn được nhiều người ngưỡng mộ khi thấy Quang Hải chiều chuộng, vừa chịu chi vừa giúp vợ làm việc nhà. Trước đó, nàng WAG từng tiết lộ tối nào Quang Hải cũng hút bụi chăn gối, thường xuyên bếp nấu ăn, phơi quần áo, dọn dẹp… Chàng cầu thủ còn đợi vợ livestream bán hàng xong để chải tóc, mát-xa cho vợ.

