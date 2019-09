Vừa xuất hiện, hot girl dân tộc khiến dân mạng xin link tới tấp vì điều này

Vừa qua, dân mạng truyền tay nhau bức ảnh về cô gái trẻ mặc trang phục dân tộc Thái chụp ảnh trong lễ hội Bươn Xao ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Hot girl dân tộc này nhanh chóng gây chú ý CĐM bằng sự duyên dáng và xinh đẹp của mình. Ngay sau khi xuất hiện, gái xinh dân tộc đưa dân mạng vào trạng thái háo hức muốn biết info. Thậm chí, nhiều người đã cất công đi truy lùng từng ngóc ngách để biết được thông tin của cô nàng. Theo tìm hiểu, cô gái mặc đồ dân tộc nổi tiếng trên MXH trên có tên Nguyễn Thúy Vinh, nữ sinh lớp 12 trường THPT Tân Kỳ, Nghệ An. Theo chia sẻ của Thúy Vinh, bức ảnh mặc đồ dân tộc của mình được chụp vào ngày 17/9 vừa qua, cô đến lễ hội để tham quan và xem các tiết mục văn nghệ. Sau khi bất ngờ được CĐM chú ý, Thúy Vinh chia sẻ cảm xúc: "Thấy mọi người mặc trang phục dân tộc Thái thì em cũng thuê đồ để diện cho giống thôi, không ngờ lại được chú ý". Trang cá nhân của Thúy Vinh tăng hàng trăm follow sau khi hình ảnh của cô được đăng lên các page đông thành viên của Facebook. Chia sẻ về sở thích cá nhân, Thúy Vinh cho biết cô đam mê nhảy, múa và thường xuyên tham gia văn nghệ trong các chương trình của huyện Tân Kỳ. Chẳng thế mà trên trang cá nhân của Thúy Vinh ngập tràn những bức ảnh trong trang phục biểu diễn. Trong tương lai, Thúy Vinh đang cân nhắc đăng dự thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An theo lời khuyên của người thân và bạn bè.

