Vừa lấy chồng, các cô dâu đã phải mang “gánh nặng” này khiến ai cũng ghen tỵ

Trao tặng vàng cho cô dâu ngày lấy chồng được cho là hành động mang tính tượng trưng đem lại may mắn, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc cho cặp đôi tân lang - tân nương. Với niềm tin càng nhiều vàng càng may mắn, nhiều gia đình tặng cho cô dâu chú rể tận...10 cây vàng. Không chỉ có đám cỗ linh đình, rạp cưới to mà số lượng vàng 2 bên gia đình trao tặng cho cô dâu, chú rể cũng là một cách thể hiện sự sung túc, giàu có của gia đình. Cô dâu Vân Anh tại Trà Vinh đã được tặng tận 1kg vàng, bao gồm cả vàng miếng trong đám cưới. Là gia đình có điều kiện trong vùng nên cô dâu đeo 100 cây vàng trước khi về nhà chồng. Hình ảnh cô dâu Vân Anh mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, trên cổ, trên tay là vô sống vòng, nhẫn vàng hồi môn khiến dân mạng trầm trồ. Người dùng H.C bình luận: "Nhìn chị ấy nặng nề như vậy, cùng là phụ nữ nên muốn chia sẻ gánh nặng với chị". Hồi đầu năm nay, một cô dâu đeo vàng đầy người tên Hoàng Quyên cũng khiến nhiều chị em phải ghen tỵ khi đăng tải bức hình đem đầy vàng trên người. Hai ngón tay của cô nàng đeo nhiều nhẫn tới nỗi cứng ngắc. Tuy nhiên, cô dâu, chú rể Nam Định có đám cưới cổ tích trong lâu đài ở Nam Định mới thật sự khiến nhiều người thán phục bởi được gia đình trao tặng tận 200 cây vàng và 2 cuốn sổ đỏ. Bên cạnh đó, đám cưới của "cặp đôi vàng trong làng đầu thai" này còn có dàn siêu xe Bently, Rolls-Royce xếp hàng dài, mâm cỗ toàn sơn hào hải vị như tôm hùm, rượu ngoại.... Nhiều dân mạng đùa rằng, sau đám cưới có lẽ các cặp đôi này mở được hẳn một tiệm vàng. Lấy chồng mà đeo "gông" vàng vào cổ như vậy thì ai cũng muốn. Clip Thực hư việc cô dâu đeo 129 cây vàng trong ngày cưới - Nguồn: VTC14

