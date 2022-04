Vừa cưới xong, vợ Thành Chung bị dìm nhan sắc "chìm nghỉm"

Ngày 13/4 vừa qua đám cưới của Nguyễn Thành Chung và bạn gái lâu năm Ngô Tố Uyên đã diễn ra tại một khách sạn ở Hà Nội. Sau khi đám cưới diễn ra, vợ chồng cầu thủ Nguyễn Thành Chung đã gửi lời cám ơn đến mọi người, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong đám cưới từ bạn bè, người thân. Trong loạt ảnh vợ sắp cưới Hồ Tấn Tài chia sẻ lên MXH, Uyên Kem xuất hiện có phần hơi mũm mĩm, khác so với hình ảnh cô đăng tải lên MXH. Ảnh: Facebook Hiếu Phạm Hình ảnh không qua chỉnh sửa cho thấy vợ Nguyễn Thành Chung ở ngoài đời có da có thịt hơn. Ảnh: Facebook Hiếu Phạm Chụp chung cùng bạn bè người thân, cô dâu Ngô Tố Uyên tươi cười rạng rỡ, gây thiện cảm với người hâm mộ. Ảnh: Facebook Hiếu Phạm Nhan sắc của cô dâu trong hình ảnh "chất lượng thấp" do bạn gái Hồ Tấn Tài đăng tải. Ảnh: Facebook Hiếu Phạm Dù gương mặt có phần khác so với hình ảnh qua chỉnh sửa nhưng cư dân mạng vẫn dành lời khen cho Tố Uyên, bởi nụ cười tỏa nắng tràn ngập hạnh phúc của cô hiện rõ. Ảnh: Facebook Hiếu Phạm Loạt ảnh Tố Uyên khoe nhan sắc xinh đẹp trong ngày cưới cũng được vợ chồng cô chia sẻ, nhận về hàng tá bình luận khen ngợi. Sau 4 năm yêu nhau, trung vệ Thành Chung và bạn gái Tố Uyên đã quyết định về chung một nhà. Trước đó, Thành Chung đã cầu hôn Tố Uyên vào tháng 7/2021 Lễ đính hôn của cặp đôi đã được tổ chức tại gia đình nhà gái ở Tuyên Quang vào ngày 19/3 vừa qua. Ảnh: IG chunguyenfamilys Là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang hoạt động tại CLB Hà Nội, Nguyễn Thành Chung được mọi người chú ý nhờ sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai và đặc biệt khả năng chơi bóng tốt của mình. Về Ngô Tố Uyên, nàng WAG gây thiện cảm với phong cách nhẹ nhàng và gợi cảm, cô còn có mối quan hệ thân thiết với bạn gái Đình Trọng, hay Hoàng Anh Ốc - người cũ của Văn Hậu. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

