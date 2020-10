Vô vàn “idea” cho giới trẻ thưởng thức trọn vẹn Hà Nội mùa thu

Phố đi bộ Hồ Gươm chính là địa điểm check in đầu tiên mà ai cũng phải ghé đến. Cuối tuần, nơi đây lại đi vào hoạt động. Hầu như cả ngày đều có khách bộ hành dạo chơi và chụp ảnh. Vào tiết trời thu đẹp của Hà Nội, cảm giác hít hà bầu không khí trong lành, ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua lại cũng rất đặc biệt. Đặc biệt, đi dọc bờ Hồ Hoàn Kiếm có ti tỉ góc để những "thánh sống ảo" của có thể lưu lại khoảnh khắc vào mùa đẹp nhất trong năm này. Tọa lạc trên Quảng trường CMT8, ngã 5 Tràng Tiền - Phan Chu Trinh - Lý Thái Tổ - Lê Thánh Tông, gần Hồ Hoàn Kiếm và Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Nhà hát lớn Hà Nội là một phiên bản nhỏ hơn của Nhà hát Quốc gia Paris, được xây dựng từ 1901-1911. Vào dịp cuối tuần, nơi đây cũng là địa điểm được nhiều người ghé đến. Đã ở Hà Nội thì nhất định bạn phải một lần ghé tới phố sách Đinh Lễ vào cuối tuần, địa điểm check in này thường được nhiều bạn trẻ đam mê đọc sách ghé đến. So với nhiều quán cà phê sang chảnh và xịn xò, hay những địa điểm chụp hoành tránh khác thì nhà sách nho nhỏ nằm trên con phố Đinh Lễ lại đem đến một màu sắc rất là khác. Phố sách 19/12 là phố sách đầu tiên ở Hà Nội, địa điểm tập trung rất nhiều gian hàng của các nhà xuất bản cũng như những công ty sách có tên tuổi trong cả nước. Phố sách tuy chỉ dài khoảng 200m thế nhưng lại gây ấn tượng với 16 gian hàng được decor nổi bật. Xung quanh có nhiều cây xanh tạo không gian thoáng đãng. Không gian yên tĩnh cùng quang cảnh đẹp đẽ, thế nên phố sách 19/12 ngay lập tức trở thành địa điểm sống ảo lý tưởng dành cho giới trẻ. Với tông màu nâu lam chủ đạo, đến đây bạn sẽ cảm nhận được cảm giác thư thái thoải mái, nhất là trong tiết trời thu này. Cũng giống với nhà thờ Lớn, cầu Long Biên là một công trình được người Pháp thiết kế và xây dựng. Đây cũng là một biểu tượng của thành phố Hà Nội. Nhờ vẻ đẹp cổ xưa, đậm chất vintage nên cầu Long Biên luôn là một điểm đến lý tưởng dành cho những ai thích chụp hình phong cách này. Lên phố đi bộ hồ Gươm vào cuối tuần, bạn nên tranh thủ ghé nhà thờ Lớn nằm trên phố Nhà Chung và check-in những tấm hình đẹp tựa trời Tây. Các điểm "sống ảo" thuộc khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm rất gần nhau. Chỉ cần một buổi chiều, bạn có thể check-in được hết các điểm nổi tiếng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Giải Mã Quán Chè Gần Một Thế Kỷ Đông Khách Nhất Hà Nội - Nguồn: YAN News

