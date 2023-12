Vợ tương lai Quang Hải và loạt biến cố trước khi lấy chồng

Sau hơn 3 năm yêu nhau, Quang Hải và Chu Thanh Huyền cũng đã chốt ngày để trở thành người một nhà. Fan couple nghe tin liền liên tục kéo nhau vào chúc mừng vì cuối cùng chàng cầu thủ cũng đã chọn được bến đỗ bên cạnh bóng hồng. Trước khi chuyện tình đơm hoa kết trái như hiện tại, Quang Hải và Thanh Huyền đã luôn sát cánh cùng nhau để vượt qua sóng gió dư luận. Phần lớn trong số đó đến từ phía của nàng hot girl, khi cô nàng liên tục bị réo tên trong loạt drama. Hồi tháng 7/2023, Chu Thanh Huyền trở thành tâm điểm chú ý trên MXH. Cô nàng bị tố “ngáo” quyền lực, có cách ứng xử và thái độ không chuẩn mực khi livestream bán hàng online. Cũng từ sự việc này, nhiều tin đồn không tích cực và chưa được xác thực trong quá khứ của nàng hot girl cũng được lan truyền. Trước áp lực từ cư dân mạng, Chu Thanh Huyền phải nhập viện vì stress nặng. Theo đó, trên MXH liên tục lan truyền hình ảnh nghi vấn nàng hot girl nhập viện vì uống 80 viên thuốc ngủ. Suốt khoảng thời gian xảy ra lùm xùm, dân mạng đưa ra nhiều đồn đoán về mối quan hệ của Chu Thanh Huyền và Quang Hải gặp trục trặc. Tuy nhiên, một người quen của nàng hot girl tiết lộ bạn trai sau khi thi đấu cũng vào viện thăm người yêu. Nam cầu thủ cũng chính là người chăm sóc bạn gái từ đêm đến sáng. Và nhắc đến Chu Thanh Huyền thì không thể không nhắc đến tin đồn mà cô nhiều lần phải đính chính đó là thông tin làm "sugar baby". Chu Thanh Huyền khẳng định, người đàn ông chụp chung trong bức hình mọi người chia sẻ là bố ruột. Dù đã lên tiếng nhiều lần song không hiểu vì lý do gì bạn gái Quang Hải vẫn bị thông tin này làm phiền. Ngoài ra, Chu Thanh Huyền cũng khiến dân mạng đặt nhiều câu hỏi khi chia sẻ về năm sinh của mình. Có thời điểm, nhiều người cho rằng cô nàng sinh năm 1994 hoặc trong một số livestream, nàng hot girl cũng có lúc nhận mình sinh năm 1998, lúc lại nói bản thân sinh năm 2000. Gần đây nhất, bạn gái Quang Hải tiết lộ năm sinh đúng là 2000 nhưng do trước đây đi làm sớm nên phải khai quá tuổi để được nhận vào làm việc. Nhan sắc của Chu Thanh Huyền cũng trở thành đề tài khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Cụ thể xuất hiện thông tin cho rằng vợ sắp cưới của Quang Hải nhờ cậy “dao kéo” khá nhiều. Về phần nàng WAG, Thanh Huyền từng can thiệp mũi và tiêm chỉnh má để có vẻ ngoài như mong muốn. Ngoài ra nhìn những hình ảnh của hot girl quê Sơn Tây ngày xưa cũng có thể thấy cô nàng đã can thiệp răng, 2 chiếc răng khểnh xinh xinh không còn nữa. Nhờ những chỉnh sửa này mà so với trước đây, trông Chu Thanh Huyền hiện tại có phần xinh đẹp và sắc sảo hơn hẳn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiều người đồng tình rằng trước khi can thiệp dao kéo, cô nàng đã có nét sẵn với nụ cười duyên dáng và làn da trắng trẻo. Cuối năm 2021, khi mới yêu Quang Hải chưa lâu, Chu Thanh Huyền bất ngờ đăng một status khá dài, kể lại chuyện mình và gia đình bị đe doạ. Theo đó cô nhận được những tin nhắn và cuộc gọi với lời dọa dẫm như "hành hung, tạt axit bố mẹ Huyền", mạo danh cô để đi lừa đảo và đăng ảnh nhạy cảm,... Ở phần bình luận, Thanh Huyền nói thêm về những đối tượng đe dọa mình: "Huyền không hề quen biết những đối tượng này, cũng không có thù hằn gì với ai. Nhưng những đối tượng này họ không có chút gì gọi là hạ nhiệt việc tấn công tới gia đình cũng như công việc và danh dự của Huyền".

