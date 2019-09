Vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2019, nam sinh Nghệ An hoàn thành giấc mơ thơ ấu

Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) vừa trở thành thí sinh Nghệ An đầu tiên đem chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia về cho quê nhà. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019 - Thế Trung xuất sắc vượt qua các thí sinh còn lại với 245 điểm và giành được giải thưởng 35.000 USD. Trong suốt các cuộc thi Tuần - Tháng - Quý, Trần Thế Trung được mệnh danh là người chuyên "lật ngược thế cờ". Nam sinh Nghệ An Trần Thế Trung nhiều lần rút ngắn khoảng cách với đối thủ ở những câu trả lời nhanh và chính xác tuyệt đối ở phần thi Về đích. Được biết, đoạt chức Quán quân Đường lên đỉnh Olympia là ước mơ từ những ngày học tiểu học của Trần Thế Trung. Từ ngày còn nhỏ, Thế Trung sớm làm quen với các câu hỏi trí tuệ và có niềm đam mê với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Thế Trung thậm chí còn từ chối vào đội tuyển quốc gia môn Vật Lý để dành thời gian ôn luyện cho cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Kết quả vô địch của Thế Trung khiến nhiều CĐV và thầy cô, gia đình ở quê nhà tự hào.

