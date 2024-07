Vợ Đặng Văn Lâm nói gì về chuyện lão hoá da ở tuổi ngoài 30?

Trên trang cá nhân, Yến Xuân - vợ Đặng Văn Lâm bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp trước gương. Cô diện áo hai dây trễ nải kết hợp cùng quần jean ngắn, khoe khéo vòng một đẫy đà cùng vòng eo nhỏ xíu. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Vóc dáng chuẩn chỉnh của vợ Đặng Văn Lâm nhận về nhiều lời khen. Song, netizen còn đổ dồn sự chú ý về dòng trạng thái được Yến Xuân đính kèm trên bức ảnh. Cụ thể, Yến Xuân viết: "Nearly 33 years old, my skin showed signs of aging, so I needed to take better care of it. My physical health and mental health also". (Tạm dịch: Gần 33 tuổi, làn da của tôi đã có dấu hiệu lão hoá nên tôi cần phải chăm sóc nó nhiều hơn. Sức khoẻ thể chất và tinh thần của tôi cũng vậy). Động thái này của Yến Xuân đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, đồng loạt để lại bình luận khuyên răn cô chăm chỉ làm đẹp và chú trọng sức khoẻ, nên tiết chế những bài tập nặng, quá sức. Yến Xuân - vợ Đặng Văn Lâm gây bất ngờ với giao diện xinh đẹp, chẳng kém cạnh gì thí sinh của một cuộc thi hoa hậu. Người đẹp sở hữu một gương mặt thon dài, đường nét mềm mại cùng nụ cười toả nắng. Không những vậy, vợ Đặng Văn Lâm còn nhận được nhiều lời khen ngợi với vóc dáng chuẩn chỉnh tựa "đồng hồ cát", vòng nào ra vòng đó. Điều này giúp cô dễ dàng cân nhiều thiết kế váy áo khó nhằn. Để có được vẻ ngoài như hiện tại, vợ Đặng Văn Lâm khá chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ với ngừoi hâm mộ những bí quyết về việc xây dựng thực đơn ăn uống đến những bài tập nặng nhẹ. Sau 6 năm hẹn hò kín tiếng, Yến Xuân - Đặng Văn Lâm đã chính thức về chung một nhà. Hôn lễ của cả hai diễn ra kín đáo, không quá rầm rộ tại bãi biển thuộc Nha Trang vào ngày 7/7. Sau khi sự kiện trọng đại này kết thúc, cô dâu lẫn chú rễ mới đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV





Trên trang cá nhân, Yến Xuân - vợ Đặng Văn Lâm bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp trước gương. Cô diện áo hai dây trễ nải kết hợp cùng quần jean ngắn, khoe khéo vòng một đẫy đà cùng vòng eo nhỏ xíu. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Vóc dáng chuẩn chỉnh của vợ Đặng Văn Lâm nhận về nhiều lời khen. Song, netizen còn đổ dồn sự chú ý về dòng trạng thái được Yến Xuân đính kèm trên bức ảnh. Cụ thể, Yến Xuân viết: "Nearly 33 years old, my skin showed signs of aging, so I needed to take better care of it. My physical health and mental health also". (Tạm dịch: Gần 33 tuổi, làn da của tôi đã có dấu hiệu lão hoá nên tôi cần phải chăm sóc nó nhiều hơn. Sức khoẻ thể chất và tinh thần của tôi cũng vậy). Động thái này của Yến Xuân đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, đồng loạt để lại bình luận khuyên răn cô chăm chỉ làm đẹp và chú trọng sức khoẻ, nên tiết chế những bài tập nặng, quá sức. Yến Xuân - vợ Đặng Văn Lâm gây bất ngờ với giao diện xinh đẹp, chẳng kém cạnh gì thí sinh của một cuộc thi hoa hậu. Người đẹp sở hữu một gương mặt thon dài, đường nét mềm mại cùng nụ cười toả nắng. Không những vậy, vợ Đặng Văn Lâm còn nhận được nhiều lời khen ngợi với vóc dáng chuẩn chỉnh tựa "đồng hồ cát", vòng nào ra vòng đó. Điều này giúp cô dễ dàng cân nhiều thiết kế váy áo khó nhằn. Để có được vẻ ngoài như hiện tại, vợ Đặng Văn Lâm khá chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ với ngừoi hâm mộ những bí quyết về việc xây dựng thực đơn ăn uống đến những bài tập nặng nhẹ. Sau 6 năm hẹn hò kín tiếng, Yến Xuân - Đặng Văn Lâm đã chính thức về chung một nhà. Hôn lễ của cả hai diễn ra kín đáo, không quá rầm rộ tại bãi biển thuộc Nha Trang vào ngày 7/7. Sau khi sự kiện trọng đại này kết thúc, cô dâu lẫn chú rễ mới đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV