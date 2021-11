Vào bếp rán cá cô gái khóc thét, netizen ngồi phân tích lý do

Rán cá có lẽ vẫn luôn là một trong những việc mà nhiều người ái ngại nhất khi vào bếp. Không những phải chọn chảo chống dính, canh dầu sôi mà còn phải làm sao cho không bị bắn dầu, lật sao cho khỏi nát cá. Những tưởng nhiêu đó thôi cũng đã đủ để khiến dân mạng mà nhất là hội vụng về rón rén vô cùng khi được giao cho nhiệm vụ đứng bếp nhưng không, chứng kiến trường hợp rán cá thảm họa của cô gái dưới đây sẽ khiến bạn phải nghĩ khác đó. Đúng là có những chuyện xảy ra trong bếp cũng thật bất ngờ và khiến khổ chủ phải ngã ngửa. Chú cá ngay khi vừa cho vào chảo dầu nóng đã giãy đành đạch, thậm chí còn bật tanh tách lên không trung. Dầu ăn bắn tung tóe ra ngoài khiến người đứng bếp phải né xa và ngậm ngùi nhìn cảnh chú cá "bật nhảy" ra khỏi chảo rồi cuối cùng rơi xuống đất. Nhìn cảnh này mà cư dân mạng không nhịn được cười. Nhiều người hào hứng vào phân tích lý do vì sao lại xảy ra thảm họa nấu ăn thế này. Bên cạnh những người chỉ ra nguyên nhân thì cũng có không ít bình luận theo kiểu hài hước khiến chủ nhân clip nghe xong cũng phải á khẩu. "Cá rô sống dai thôi, có gì đâu", "Có khi cá còn chưa mổ, vẫn để nguyên mang rồi cho lên rán nên nó mới giãy vậy" hay "Bạn nên đổ nhiều dầu vào, cá nó bơi được thì nó không nhảy nữa"... là những bình luận dân mạng. Nhìn chung, để lý giải về cảnh cá vào chảo dầu vẫn giãy đành đạch như trên thì đa phần cư dân mạng đều nhất trí rằng lỗi là do khâu sơ chế chưa được kỹ. Tuy nhiên cũng không có quá nhiều người để tâm đến lý do thực sự của hiện tượng này. Ai ai cũng tỏ ra thích thú và bật cười khi xem clip. Vậy mới thấy, đôi khi chưa cần phải lo đến đoạn lật cá sao cho khéo, rán thế nào cho chín đều hai mặt, ngay từ công đoạn thả cá vào chảo dầu cũng đã khiến nhiều người dở khóc dở cười nhất là hội những người đã vụng về rồi lại còn ghét bếp. Trước đó, không ít những trường hợp rán cá thảm họa đã được netizen truyền tay nhau.

