Tuyên bố nghỉ nhưng vẫn ra clip mới, bà Lý Vlog khiến CĐM xôn xao

Mới đây, trên trang Tik Tok và YouTube cá nhân, bà Lý Vlog đã đăng tải đoạn video tuyên bố sẽ dừng ra mắt video vì hết kinh phí. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 ngày sau tuyên bố giải nghệ, bà lại tiếp tục cho ra clip mới khiến nhiều người cảm thấy bức xúc và coi đây như một chiêu trò "câu like". Bị cư dân mạng phản ứng trái chiều, Bà Lý Vlog đã trần tình lý do tiếp tục ra video mới dù đã tuyên bố nghỉ làm YouTube. Tuy nhiên, lời trần tình của bà dường như vẫn chưa làm hài lòng cư dân mạng. Theo một số người thì đây còn là một sự "lươn lẹo". Theo bà Lý Vlog, vì người xem chưa xem hết video lại bảo bà xin nghỉ làm YouTube. Tuy nhiên không phải thế, bây giờ bà không có tiền thì bà nghỉ, chứ không phải nghỉ một năm, một tháng hay bao nhiêu ngày. Hai hôm sau, bà đi bán cơm lam lại có một ít tiền nên bà lại tiếp tục làm clip. Nhiều người tỏ ra không hài lòng và có cảm giác bị lừa, cho rằng đây chỉ là chiêu trò câu view của các Vlogger nên đã kịch liệt lên án, doạ "tẩy chay" các kênh YouTube của người phụ nữ này. Trước đó, bà Lý Vlog cũng từng mất điểm trước cư dân mạng do xây dựng kênh YouTube về ẩm thực có dấu hiệu sao chép Bà Tân Vlog. Hiện tại, bài đăng giải thích của bà Lý vẫn đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Ra đời cách đây không lâu nhưng hiện tại, kênh YouTube Bà Lý Vlog cũng đã có tới hàng chục clip. Tuy nhiên, dân mạng lại cho rằng Bà Lý làm video với nội dung không hề mới mẻ, trái lại còn sao chép y chang các clip của Bà Tân Vlog, thậm chí bà Lý còn đọc lại những câu giới thiệu giống bà Tân. Nội dung của kênh bà Lý là thực hiện những món ăn theo phong cách dân dã. Thậm chí người phụ nữ này còn chẳng làm những món siêu to khổng lồ như một vài kênh khác. Ngoài tham gia "sân chơi" làm một Youtuber, bà Lý còn có cả tài khoản Tik Tok nhưng cũng chưa nhận được sự quan tâm nhiều. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog - Nguồn: VTV24

