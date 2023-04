Từng nổi đình đám, cuộc sống hiện "tứ hoàng streamer" giờ ra sao?

Dù nhiều năm trôi qua, Độ Mixi vẫn giữ được sức hút của riêng mình mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, tên tuổi của nam streamer càng được nhiều người biết tới hơn, không chỉ bó hẹp trong làng thể thao điện tử Việt Nam. Hiện tại, trong " tứ hoàng streamer", "tộc trưởng bộ tộc Mixi" có thể được coi là thành công nhất ở lĩnh vực streamer. Mới đây, Độ Mixi đã tổ chức buổi offline cho cộng đồng yêu thích thể thao điện tử cũng như Bộ Tộc Mixigaming. Buổi offline của anh đã diễn ra rất thành công với hơn 240.000 người theo dõi trực tiếp. Sự kiện này đã thu được hơn 415 triệu đồng tiền vé, nâng tổng số tiền quyên góp được cho mùa từ thiện năm nay lên tới 2,5 tỷ đồng. Streamer đến từ Cao Bằng cho biết với số tiền này, công việc của anh sẽ nhiều hơn nên không thể tránh khỏi tình trạng offstream. Sự kiện offline của Độ Mixi còn có sự góp mặt của Hòa Minzy, Đen Vâu và một loạt các streamer khác. Trong đó không thể thiếu 3 người bạn thân của anh là Xemesis, PewPew và ViruSs. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, cả sự nghiệp cũng như cuộc sống hôn nhân của Độ Mixi đều viên mãn. Sau đám cưới bạc tỷ cùng hot girl Xoài Non, Xemesis càng được mọi người chú ý nhiều hơn. Hiện tại, nam streamer vẫn tiếp tục stream nhưng tần suất không còn nhiều như trước. Thay vào đó, anh tập trung cho công việc kinh doanh nhà hàng. Quán ăn của vợ chồng Xemesis - Xoài Non phát triển rất nhanh, mở thêm được nhiều chi nhánh và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Có điều kiện kinh tế nên cuộc sống của Xemesis và vợ cũng rất thoải mái. Mới đây, Xoài Non tiết lộ cặp đôi đang chuẩn bị làm thụ tinh nhân tạo để có thể đón em bé của mình. Tiết lộ về nguyên nhân lựa chọn phương pháp này, bà xã nam streamer cho biết sức khỏe cô khá yếu nên sẽ lựa chọn những gì tốt nhất cho con. Là một trong số những người kín tiếng nhất của hội “tứ hoàng streamer”, PewPew cuối cùng cũng tổ chức lễ cưới cùng với Hồng Nhật vào cuối năm 2022 sau bao trắc trở trong tình yêu. Hiện tại, PewPew vẫn kết hợp cả làm streamer và kinh doanh. Anh cùng 2 người bạn thân là Xemesis và Độ Mixi mở quán ăn, có nhiều chi nhánh khác nhau. Trên trang cá nhân, PewPew hầu như không đăng bất kỳ hình ảnh nào về cuộc sống cá nhân. Anh chủ yếu cập nhật hình ảnh các trận game để giao lưu cùng người hâm mộ. Đám cưới của anh cũng được tổ chức rất bí mật, chỉ có người thân, bạn bè tới tham dự, không có sự xuất hiện của giới truyền thông. ViruSs Anh là người duy nhất trong hội “tứ hoàng streamer” còn độc thân khiến người hâm mộ cũng trông ngóng. Hiện tại, anh chàng không đi theo con đường streamer mà tập trung vào nghệ thuật, sản xuất âm nhạc. Anh thường sản xuất các video reaction về MV âm nhạc và đưa ra nhận xét, đánh giá khách quan của mình. Hiện tại, công ty của ViruSs có ca sĩ Thùy Chi hoạt động dưới sự giúp sức của anh. Không chỉ vậy, vào tháng 5/2022, ViruSs đã được giới thiệu chính thức là Tổng giám đốc của 108 Gaming. Trên thực tế, ViruSs đã là Co-founder và chuyên gia tư vấn của công ty trong suốt 2 năm trước khi chính thức đảm nhận chức vụ mới.

