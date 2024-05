Trước khi rời Việt Nam, dàn cựu sao Brazil cùng nhau làm điều này

Như đã biết những ngày cuối tháng 4 vừa qua, các cựu ngôi sao của đội tuyển Brazil như Rivaldo, Dunga, Kleberson, Edmilson đã có 2 trận đấu tại Việt Nam gặp các ngôi sao Việt Nam tại Đà Nẵng và CLB Công an Hà Nội tại Hà Nội. Ngoài việc xuất hiện trên sân cỏ, các cựu sao của đội tuyển Brazil cũng có nhiều hoạt động đáng chú ý như giao lưu với các ngôi sao Việt Nam, thăm cơ sở vật chất của CLB Công an Hà Nội và bất ngờ hơn nhưng cựu cầu thủ của xứ sở Samba từng lên ngôi ở Copa America 2007, FIFA Confederations Cup 2009 và Siêu cúp Nam Mỹ 2014 còn ghé tới thăm một thương hiệu sản xuất thể thao đến từ Việt Nam. Cụ thể, sau khi kết thúc trận đấu trên SVĐ Hàng Đẫy với CLB Công an Hà Nội thì sáng ngày 30/4, các cựu sao của Selecao như Dunga, Kleberson đã tới cửa hàng giới thiệu sản phẩm của thương hiệu Kamito tại Hà Nội. Tại cửa hàng của Kamito, các cựu sao của đội tuyển Brazil đã dành thời gian trải nghiệm những mặt hàng của Kamito sản xuất như trang phục, giày thi đấu... Sau khi trải nghiệm những sản phẩm tại cửa hàng của Kamito các cựu ngôi sao Brazil đều tỏ thích thú và hào hứng lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh đó, họ dành lời khen sản phẩm của Việt Nam nói chung và Kamito nói riêng ngày càng tốt và chất lượng. Sự xuất hiện của những ngôi sao từng đưa Brazil tới nhiều danh hiệu cao quý tại cửa hàng Kamito đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và họ cũng vui vẻ giao lưu, kí tặng các fan Việt Nam. Được biết chuyến thăm ngắn tới cửa hàng của Kamito cũng là hoạt động cuối cùng của các cựu ngôi sao của đội tuyển Brazil như Rivaldo, Dunga, Kleberson, Edmilson trước khi lên máy bay rời Việt Nam, kết thúc chuyến du đấu thành công tốt đẹp. Nếu để ý, Kamito thiết kế trang phục thi đấu cho 2 đội tuyển Ngôi sao trong Lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam tại Đà Nẵng. Ra tới Hà Nội, trong trận giao hữu với CAHN, đội cựu danh thủ Brazil tiếp tục lựa chọn trang phục của thương hiệu này làm trang phục thi đấu chính thức. 2 trận đấu và chuỗi sự kiện có sự tham dự của các cựu sao Selecao được tổ chức để chào mừng kỷ niệm 35 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Brazil (1989 - 2024).

