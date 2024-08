Trend “búp măng non” chụp ảnh 2/9 khiến ai cũng tan chảy

Những ngày gần đây, các mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok tràn ngập hình ảnh của các "búp măng non" cầm lá cờ Tổ quốc chụp ảnh để chào mừng ngày 2/9 sắp tới. (Ảnh: Phạm Nhật Linh) Nguyên đội hình "búp măng non" cưng xỉu trong trang phục chỉn chu. Các em bé đều được diện đồ trắng có hình lá cờ Tổ quốc, hoặc mặc áo hình lá cờ, đội nón lá. (Ảnh: Phạm Nhật Linh) Những nụ cười tươi tắn, ánh mắt ngây thơ nhưng đầy niềm tự hào, tình yêu quê hương của các em bé làm nức lòng người lớn. (Ảnh: Phạm Nhật Linh) Dù có những gương mặt chưa thực sự "hợp tác" lắn lúc chụp ảnh nhưng điều đó lại càng làm bức ảnh thêm tự nhiên, thú vị. (Ảnh: Phạm Nhật Linh) Rất nhiều bậc phụ huynh hào hứng cho em bé nhà mình đi chụp ảnh "đu trend" (Ảnh: Lee Ng) Chụp ảnh cho con cái theo chủ đề mừng Quốc khánh cũng là cách để các bậc phụ huynh vừa truyền thụ tinh thần yêu nước cho trẻ vừa cảm nhận được tình yêu đó rõ ràng hơn, thấm thía hơn khi ngắm biểu cảm của trẻ trong quá trình chụp và trên các khuôn hình. (Ảnh: Lee Ng) Trang phục chuẩn cháu ngoan Bác Hồ. (Ảnh: Lee Ng) "Búp măng non Thị Mẹt 17m lần đầu tới Bảo tàng Quốc Gia đu trend với các bạn" - mẹ em bé hào hứng chia sẻ. (Ảnh: Chau Ha Vu) Nụ cười rạng rỡ với những "chiếc răng thỏ" đáng yêu. (Ảnh: Chau Ha Vu) Nhiều mẹ còn đầu tư cho em bé nhà mình mặc hẳn áo dài. (Ảnh: Lai Thi Loan) Trào lưu chụp hình mừng Quốc khánh 2/9 cho các "búp măng non" đang lan tỏa mạnh khắp các nền tảng mạng xã hội những ngày qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. (Ảnh: Oanh Kim Nguyễn)

