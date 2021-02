Trâm Anh và dàn hot girl từng vướng scandal lộ clip “nóng“

Hot girl Trâm Anh sinh năm 1996, nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi tham gia chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" và chuyện tình cảm với PewPew - hot streamer với hơn 2 triệu người theo dõi. Khoảng giữa tháng 4, mạng xã hội xôn xao vì một clip nóng được cho là của Trâm Anh và một người bạn trai. Khi đó, hot girl của Nóng cùng World Cup chịu nhiều thiệt hại nặng nề về sự nghiệp. Ngôi sao sinh năm 1996 giữ im lặng giữa "bão" scandal. Động thái của nàng hot girl lúc đó là khóa chức năng bình luận trên Facebook, lặng lẽ ẩn những bài đăng năm 2019. Đồng thời Trâm Anh âm thầm nhấn nút like những comment hay status bênh vực cô. Sau nửa năm, Trâm Anh mới dần trở lại thông qua những động thái, hình ảnh mới mẻ. Hiện tại cô nàng đang tập trung vào công việc, đi du lịch sang chảnh và gần như đã tránh xa thị phi showbiz. Trong số những hot girl lộ clip "nóng" không thể không nhắc đến Ngân 98. Cách đây không lâu, nàng "hot girl thị phi" cũng bị lộ clip nóng, do bị mất điện thoại không cài đặt mật khẩu. Sau khi bị mất điện thoại, Ngân 98 bị người nhắn tin tống tiền đòi 300 triệu nếu không sẽ tung clip nhạy cảm của Ngân 98 lên mạng. Tuy nhiên Ngân 98 không thỏa hiệp với kẻ xấu sẵn sàng chấp nhận để lộ clip. Sau đó không lâu thì clip "nóng" của Ngân 98 xuất hiện tràn lan trên MXH, cụm từ Ngân 98 và quả chuối trở thành một đề tài được bàn tán xôn xao. Là một diễn viên gợi cảm, Phi Huyền Trang từng góp mặt trong khá nhiều phim như: "Không thể ngừng yêu", "Săn vàng", "Mắt lụa"; "Lời nguyền gia tộc"… Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ hình làm người mẫu ảnh. Đầu tháng 5, Phi Huyền Trang vướng nghi vấn bị tố giật chồng từ một người lạ mặt. Trong phần chia sẻ loạt tin nhắn, người lạ này òn gửi kèm hình ảnh được cho là cắt từ clip nóng của nàng hot girl. Khi tin đồn bùng phát trên cộng đồng mạng về việc Phi Huyền Trang bị nghi lộ clip nóng, nữ diễn viên ngay lập tức thẳng thắn đối mặt, khẳng định không hề có clip nào. Sau đó người đẹp sinh năm 1988 giữ im lặng không sử dụng mạng xã hội trong khoảng nửa năm. Bắt đầu từ đầu tháng 11, Phi Huyền Trang mở lại trang facebook cá nhân và thường xuyên cập nhật hình ảnh mới lên Instagram. Với những tín đồ thường mua hàng trên mạng, Trang Nemo ( tên thật Nguyễn Hương Trang) không phải là cái tên xa lạ. Với gương mặt V-line, đôi chân dài, Trang Nemo dễ dàng thu hút lượng like lớn mỗi khi đăng ảnh. Đầu tháng 11, một clip nóng lan truyền trên mạng khiến Trang Nemo bị lôi vào cuộc. Ngay lập tức, hot girl Sài thành lên tiếng phủ nhận bản thân không phài là cô gái trong clip. Nhân vật chính này là một nhà làm đẹp, thiết kế thời trang có tiếng ở Singapore. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

