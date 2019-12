Tò mò với biệt danh cực dị của dàn cầu thủ U23 Việt Nam

Tiến Linh thường được biết đến với biệt danh "Linh phá đội", thế nhưng mới đây, "hoàng tử" Đức Huy đã bật mí rằng anh còn có một biệt danh khác đó chí là "Linh ốc hương". Lý do cầu thủ U23 Việt Nam được đồng đội đặt cho cái tên kỳ quặc này là do anh cực kỳ thích ăn món ốc hương nướng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn đã quá quen thuộc với biệt danh của Đình Trọng là "Trọng Ỉn" bởi anh mũm mĩm và sở hữu nước da hồng hào hoặc "Trọng sơ-vin" bởi cầu thủ U23 Việt Nam luôn ra sân trong bộ dạng cho áo vào trong quần. Anh chàng từng tâm sự rằng không sợ đội bạn mạnh chỉ sợ ra sân mà không được...sơ-vin. Tấn Sinh, một trong những visual thế hệ mới của đội tuyển U23 Việt Nam được người hâm mộ đặt cho cái tên Sinh "xinh" vì vẻ ngoài cực xinh xắn, đáng yêu. Anh chàng còn được biết đến với cái tên "Sinh không cười" vì chụp ảnh lúc nào cũng làm mặt nghiêm túc. Cái tên Chinh "đen" xuất phát từ việc Hà Đức Chinh sở hữu làn da quá đen, có thể gọi là đen nhất tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng sau SEA Games 30, nhờ việc ghi 8 bàn thắng và thể hiện được phong độ thi đấu tốt nên anh chàng được fan ưu ái đổi tên cho thành Chinh "đỏ". Sở hữu khuôn mặt mũm mĩm và nước da không được trắng cho lắm, thủ môn Văn Toản được đặt cho biệt danh "bánh bao cháy Hải Phòng" khiến ai nghe qua cũng đều phải bật cười. Danh Trung là một trong những cái tên sáng giá cho vị trí visual tuyển U23 Việt Nam. Với đôi mắt hí, mái tóc xoăn, anh được người hâm mộ gọi với cái tên "Hot boy Hàn Quốc". Sinh năm 2001, thủ môn Y Eli Niê được người hâm mộ gọi yêu là "bé út". Cao 1m87 và ngoại hình không chê vào đâu được, Bùi Hoàng Việt Anh được mệnh danh là "soái ca sân cỏ". "Hải con" là cái tên quá quen thuộc của Nguyễn Quang Hải bởi anh sở hữu ngoại hình nhỏ con nhất nhì đội nhưng nhanh nhẹn, và cực "lì" trên sân cỏ. Xem thêm clip: U23 Việt Nam luyện tập dưới thời tiết rất lạnh 5 độ C tại Hàn Quốc - Nguồn: Youtube

Tiến Linh thường được biết đến với biệt danh "Linh phá đội", thế nhưng mới đây, "hoàng tử" Đức Huy đã bật mí rằng anh còn có một biệt danh khác đó chí là "Linh ốc hương". Lý do cầu thủ U23 Việt Nam được đồng đội đặt cho cái tên kỳ quặc này là do anh cực kỳ thích ăn món ốc hương nướng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hẳn đã quá quen thuộc với biệt danh của Đình Trọng là "Trọng Ỉn" bởi anh mũm mĩm và sở hữu nước da hồng hào hoặc "Trọng sơ-vin" bởi cầu thủ U23 Việt Nam luôn ra sân trong bộ dạng cho áo vào trong quần. Anh chàng từng tâm sự rằng không sợ đội bạn mạnh chỉ sợ ra sân mà không được...sơ-vin. Tấn Sinh, một trong những visual thế hệ mới của đội tuyển U23 Việt Nam được người hâm mộ đặt cho cái tên Sinh "xinh" vì vẻ ngoài cực xinh xắn, đáng yêu. Anh chàng còn được biết đến với cái tên "Sinh không cười" vì chụp ảnh lúc nào cũng làm mặt nghiêm túc. Cái tên Chinh "đen" xuất phát từ việc Hà Đức Chinh sở hữu làn da quá đen, có thể gọi là đen nhất tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng sau SEA Games 30, nhờ việc ghi 8 bàn thắng và thể hiện được phong độ thi đấu tốt nên anh chàng được fan ưu ái đổi tên cho thành Chinh "đỏ". Sở hữu khuôn mặt mũm mĩm và nước da không được trắng cho lắm, thủ môn Văn Toản được đặt cho biệt danh "bánh bao cháy Hải Phòng" khiến ai nghe qua cũng đều phải bật cười. Danh Trung là một trong những cái tên sáng giá cho vị trí visual tuyển U23 Việt Nam. Với đôi mắt hí, mái tóc xoăn, anh được người hâm mộ gọi với cái tên "Hot boy Hàn Quốc". Sinh năm 2001, thủ môn Y Eli Niê được người hâm mộ gọi yêu là "bé út". Cao 1m87 và ngoại hình không chê vào đâu được, Bùi Hoàng Việt Anh được mệnh danh là "soái ca sân cỏ". "Hải con" là cái tên quá quen thuộc của Nguyễn Quang Hải bởi anh sở hữu ngoại hình nhỏ con nhất nhì đội nhưng nhanh nhẹn, và cực "lì" trên sân cỏ. Xem thêm clip: U23 Việt Nam luyện tập dưới thời tiết rất lạnh 5 độ C tại Hàn Quốc - Nguồn: Youtube