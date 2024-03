“Tình cũ” Sơn Tùng M-TP khoe dáng nuột nà bên con trai cưng

Vũ Ngọc Châm từng khiến netzen khá bất ngờ khi quyết định lấy chồng từ sớm. Cô nàng khoe dáng lúc ẩn lúc hiện với tấm ảnh ngâm mình trong nước. Vóc dáng nuột nà của Ngọc Châm khiến nhiều người mơ ước. Năm 2014, với vẻ đẹp mong manh, dịu dàng Vũ Ngọc Châm trở thành ứng viên sáng giá trong chương trình “Hoa khôi áo dài – Đường tới vương miện hoa hậu Thế giới” là đại diện Việt Nam dự Miss World. Cô nàng thực sự gây chú ý và tạo được tiếng vang khi trở thành nữ chính trong MV đình đám “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP. Sau MV cô nàng được nhắc đến với danh xưng “người yêu” Sơn Tùng M-TP. Hình ảnh thân thiết của cả 2 khiến nhiều người lúc đó gọi cô là "bạn gái tin đồn" của Sơn Tùng. Nữ chính mv "chắc ai đó sẽ về" khiến nhiều fan thổn thức vì vẻ đẹp ngọt ngào. Đến năm 2017, Vũ Ngọc Châm tiếp tục “hâm nóng” tên tuổi khi tham gia The Look Việt Nam 2017. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn và khả năng ngoại ngữ tốt, cô nàng trở thành quán quân của chương trình mùa này. Cô từng tham gia chương trình "Người ấy là ai?" tập 9. Sau các vòng loại người, Ngọc Châm đã quyết định lựa chọn chàng tiếp viên hàng không Mạnh Tuấn để ra về cùng mình. Cô nàng sở hữu vóc dáng khiến người đối diện mê đắm với số đo 3 vòng cực chuẩn. Vào tháng 12/2020 Vũ Ngọc Châm đã bất ngờ lên xe hoa cùng ông xã đại gia. Hiện tại, cô đã có 2 con và cuộc sống hôn nhân viên mãn. “Một tuần đầu làm Mẹ thực sự có quá nhiều ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Chiều nay mặc 1 bộ xinh xinh, nhờ mẹ chồng chụp cho 1 chú ảnh, thấy dáng dấp có sự khác lạ ko hề nhẹ. Nhưng mẹ ck bảo mũm mĩm mới đẹp nên cứ up vậy" - Ngọc Châm chia sẻ trên trang cá nhân. Dù trải qua 2 lần sinh khá dày nhưng Vũ Ngọc Châm đã nhanh chóng lấy lại được phong độ đỉnh cao.





