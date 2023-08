Tin ăn chè đậu đỏ Thất tịch chống ế, netizen cho ra thảm hoạ

Nhiều bạn trẻ truyền tai nhau việc nếu những cặp đôi yêu nhau ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) thì họ sẽ có một tình yêu bền vững, còn với những người đang lẻ bóng một mình sẽ tìm được "một nửa". Đậu đỏ vốn được xem là một thực phẩm mang lại nhiều may mắn bởi màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn. Vậy nên vào đúng ngày nào trào lưu ăn chè đậu đỏ thoát ế được nhiều người hưởng ứng, họ cũng bắt tay vào tự nấu những món từ đậu đỏ để gặp nhiều may mắn. Chưa biết tính hiệu nghiệm của nó có như lời đồn hay không, thế nhưng trên MXH đã xuất hiện nhiều bát chè đậu đỏ thảm họa đến từ các cô gái vụng về. Trên MXH không ít chị em hội ghét bếp khoe thành phẩm nấu chè đậu đỏ thảm họa ai nhìn cũng chỉ cười ra nước mắt. Hình ảnh nồi chè "bóng đêm" chứa chan niềm đau và nước mắt của khổ chủ khiến netizen không nhịn nổi cười. Chỉ sau những phút giây lơ đễnh, nồi chè đậu đỏ đã trở thành nồi chè bóng đêm, đăng lên Facebook khiến netizen dù thương nhưng cũng chẳng nhịn nổi cười. Một cô gái trổ tài làm sữa đậu đỏ ăn chống ế ngày Thất Tịch nhưng thành phẩm không khác gì cháo. Cháo đậu đỏ cosplay cơm cháy cafe của một cô gái "khéo tay". Chiếc bánh đậu đỏ nhanh chóng trở thành chiếc bánh kinh dị như ngày Halloween. Ảnh: Tổng hợp Facebook

