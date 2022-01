Tiểu thư Hà thành gây mê với thân hình chuẩn búp bê sống

Bước ra từ cuộc thi The Face Vietnam 2016 với danh hiệu quán quân, nhưng tên tuổi của tiểu thư Hà thành - Phí Phương Anh không thật sự nổi trội so với dàn thí sinh năm ấy. Khi bước chân showbiz và làm ca sĩ, Phí Phương Anh không chỉ gây tranh cãi bởi nội dung của những ca khúc thể hiện, cô còn gây chú ý với phong cách gợi cảm và nóng bỏng. Dù xảy ra nhiều tranh cãi về chuyên môn nhưng sắc vóc xinh đẹp của nàng hot girl Hà thành này vẫn được công chúng dành nhiều lời khen ngợi. Cô được cư dân mạng khen ngợi có thân hình như "búp bê sống" với tỷ lệ vàng. Gương mặt thơ ngây của Phí Phương Anh cũng là điểm sáng giúp cô dễ dàng hoá thân thành nhiều tuyến nhân vật trong chính những MV ca nhạc của cô. Vóc dáng gợi cảm của Phí Phương Anh luôn khiến người nhìn phải trầm trồ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh thời trang quyến rũ. Vóc dáng chuẩn mẫu của tiểu thư Hà thành chưa khi nào khiến người hâm mộ thất vọng. Vòng eo gọn gàng thon thả cùng vóc dáng mềm mại quyến rũ của Phí Phương Anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Thời gian qua, Phí Phương Anh vướng tin đồn hẹn hò với bạn trai tên Đ.M.Q. Dù không công khai cụ thể về bạn trai thiếu gia, thế nhưng quán quân The Face lại liên tục lộ ra nhiều chi tiết đang hẹn hò, hưởng thụ cùng "nửa kia". Quán quân The Face 2016 còn được nhận xét là ngày càng hoàn thiện về vóc dáng và nhan sắc sau khi vướng tin đồn hẹn hò. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

