Thương vợ thức khuya chăm con, chồng làm điều này khiến netizen ấm lòng

Mới đây cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một bà mẹ mới sinh phải thức khuya chăm con, bên cạnh là người chồng đang say giấc. Đến khoảng 1h đêm người đàn ông đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, thấy vợ vẫn còn đang ngồi chăm con. Khi ấy, trên người chị vợ chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Anh chồng thương vợ, sợ cô ốm nên nhanh chóng kéo chiếc chăn bên cạnh để choàng lên người vợ. Không những thế, anh còn trách yêu vợ rằng: “Lạnh như vậy, em không biết tự lấy chăn đắp à?”. Chị vợ khi ấy vẫn đang mải chăm con mọn nên đáp lại chồng rằng: “Không sao đâu, anh mau đi ngủ đi”. Ngoài ra anh chồng này còn quay lưng lại dựa vào lưng vợ để cô ngồi cho thoải mái. Cả hai cứ thế ngồi cho đến lúc con ngủ ngoan mới thôi. Hành động ấm áp của anh chồng thực sự đã khiến chị vợ và bất cứ ai khi xem được đoạn clip này đều cảm thấy được sự quan tâm, an ủi. Được biết, người phụ nữ trên tên là Zhang, hiện cô và chồng đang sinh sống ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Chị Zhang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã lựa chọn đúng người để gửi gắm tương lai. Dưới đoạn clip không ít cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi hành động ấm áp của người chồng, đồng thời ghen tị với bà vợ đã tìm được đúng người. Trước đó cũng đã từng có người chồng nhận được “bão” tim của người dùng mạng xã hội vì có hành động xứng đáng 10 điểm khi chăm vợ đẻ. Ảnh: Facebook Linh Hình ảnh người chồng trong khoa sản. Thay vì đùn đẩy trách nhiệm cho bà ngoại, bà nội thì ông chồng này đã tận tay chăm sóc vợ mình từ những điều nhỏ nhất khiến netizen "lịm tim". Ảnh: Facebook Linh Một câu chuyện khác cũng từng được cộng đồng mạng chia sẻ, đó là khoảnh khắc anh chồng bón từng thìa cháo cho vợ hết sức cẩn thận. Chị vợ vừa sinh con được 5 ngày lại bị sốt xuất huyết nên đành phải nằm viện trong thời gian dài. Đổi lại chị may mắn khi có được người chồng lúc nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc từng li từng tí một. Ảnh: Không sợ chó Hình ảnh một anh chồng có tên là K. Phát, tuy còn rất trẻ nhưng lại khéo chăm sóc vợ con. Anh chồng này chăm sóc cho vợ rất tỉ mỉ. Vì người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau cho mình, anh chẳng ngại làm cho vợ cả những điều tế nhị. Ảnh: Tổng hợp

