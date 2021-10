Thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, hot girl chuyển giới gây sốt

Cuộc thi Miss Universe Vietnam 2021 - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 đã rục rịch trở lại trong thời gian gần đây khiến khán giả vô cùng hào hứng. Cuộc thi năm nay còn thông báo một thông tin chưa từng có trong tiền lệ, đó chính là chấp nhận hồ sơ dự thi ảnh online của cả các hot girl chuyển giới nữ. Mới đây, một người đẹp chuyển giới đã gây ấn tượng mạng với các fan của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bởi sở hữu nhan sắc ngọt ngào đầy ấn tượng. Đó là Trần Khởi Minh. Lý do Khởi Minh "gây sốt" trên Fanpage cuộc thi là vì cô nàng thực sự rất xinh xắn, nữ tính. Khởi Minh còn được biết đến với biệt danh Mym Trần (thường gọi là Mỹm), cô là hot girl chuyển giới từng khiến cả cõi mạng phải trầm trồ với ngoại hình na ná Lisa (BLACKPINK). Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021,Khởi Minh đã là một người nổi tiếng trên mạng xã hội với nhan sắc xinh đẹp. Sở trường của cô là có kinh nghiệm trong việc chụp ảnh. Người đẹp chuyển giới Khởi Minh nặng 55kg. Lúc chưa chuyển giới cô nàng từng khiến nhiều người choáng váng khi có thời điểm đạt mức cân nặng lên đến 80kg. Nhưng với mong muốn trở thành một người phụ nữ hoàn hảo nên thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 đã giảm cân xuống còn 55 kg. Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi, hot girl chuyển giới cho biết: "Mỹm muốn tham gia vào cuộc thi lần này để khẳng định và thay đổi cái nhìn của mọi người theo hướng tích cực về cộng đồng LGBT nói chung, cũng như chuyển giới nữ nói riêng." Khởi Minh trước khi chuyển giới đã gặp không ít khó khăn và tủi thân cho số phận. Thu nhập của cô lúc đó dùng để chi trả khoản nợ vay lúc đi phẫu thuật. Ngoài ra còn phải tự lo tiền nhà và sinh hoạt cho gia đình. Sau khi chuyển giới, Khởi Minh đã từng bước khẳng định mình. Hiện tại, hot girl đang là mẫu ảnh tự do. Bên cạnh đó, cô còn là KOL và Influencer. Khởi Minh đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống, nhận được nhiều sự quan tâm hơn, thu nhập hiện tại cũng ổn định hơn. Cô cũng được gia đình ủng hộ nhiệt tình và tự hào. Mời quý độc giả xem video: HOT GIRL CHUYỂN GIỚI GÂY CHÚ Ý HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2021 LÀ AI?/An Toàn Y Tế

