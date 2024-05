Theo dõi lượng chốt đơn, nữ TikToker dân tộc Thái bất ngờ khóc nghẹn

Mới đây, hình ảnh nữ TikToker vừa theo dõi số lượng đơn được order vừa khóc nghẹn. Những lời kêu than trên tưởng chừng vô lý với một người đang bán hàng livestream, song có lý do của nó. Theo đó, trong phiên bán trước, gái xinh đã gặp phải tình trạng khách hàng trêu đùa lầy lội quá mức, đặt 30 đơn nhưng "bom" đến 29 khiến cô hụt hẫng, ức nghẹn. Trên sóng, nữ TikToker bán hàng online này không giấu được sự thất vọng và nước mắt chạy dài trước rủi ro không lường trước được. Việc "boom hàng" đối với các cá nhân tự kinh doanh, nhất là những người mới bắt đầu, tình trạng này có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính và tâm lý. Câu chuyện của cô nàng TikToker trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm và đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại bình luận an ủi và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc giải quyết tình trạng tương tự. Cô gái xinh đẹp trong câu chuyện trên có tài khoản là My Lee (Mỹ Lệ), dân tộc Thái, sở hữu nửa triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Xinh xắn, chiều fan, thường xuyên giao lưu lại có lối nói chuyện gần gũi, Mỹ Lệ chiếm được tình cảm của người xem. Mỹ Lệ cũng từng có dịp hợp tác với streamer PewPew trong hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh những thuận lợi, suôn sẻ, chuyện gặp phải khách "bom" tuy không mới nhưng vẫn khiến cô nàng TikToker này hốt hoảng một phen.

