“Thánh nữ cover” từng khiến Đặng Văn Lâm si mê giờ ra sao?

Đầu năm 2017, ca sĩ Thương Võ công khai chuyện tình cảm với thủ môn Đặng Văn Lâm nhận được sự yêu mến, ủng hộ của đông đảo khán giả. Tuy nhiên đến tháng 9/2018, cả hai xác nhận "đường ai nấy đi" vì những lý do riêng. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật. Kể từ cuộc chia tay với thủ môn đội tuyển Việt Nam - Đặng Văn Lâm, "thánh nữ cover" Thương Võ kín tiếng trong chuyện đời tư và ít khi chia sẻ về tình cảm lên mạng xã hội. Chăm chỉ hoạt động nghệ thuật như ra sản phẩm mới hay đi diễn nhưng "tình cũ" của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn dính thị phi khiến cô phải lên tiếng đính chính sự minh bạch của bản thân. "Có nhiều thông tin xa gần rằng Thương đã có con, cái này là đúng nha nhưng mà là con nuôi thôi mọi người. Tôi có nghe thông tin này cách đây 5, 7 năm rồi nhưng im lặng vì nghĩ rằng chỉ cần những người yêu thương mình hiểu là được. Bé Na là con nuôi của tôi, con của bạn thân, vì có thời gian tôi hay chia sẻ hình ảnh của con nên mọi người hiểu nhầm". Thương Võ cho biết. Chưa dừng lại đó, Thương Võ cũng bày tỏ sự bất ngờ trước tin đồn "đã có chồng và bị chồng bỏ": "Ối làng nước ơi đừng đồn đoán thế tôi nghiệp tôi nha. Tôi nghe rất nhiều và cũng đọc nhiều bình luận như vậy lắm. Có ảnh hưởng đến tôi không à, có chứ, ảnh hưởng nhiều lắm vì tôi chưa từng lấy chồng lại bị đồn chồng bỏ. Vậy nên tôi xin phép đính chính một lần ở đây luôn". Thương Võ sinh năm 1992 tại Nghệ An, tốt nghiệp trường đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội. Cô từng tham gia chương trình “Giọng hát Việt 2015” và được ca sĩ Mỹ Tâm dìu dắt. Vài năm trở lại đây, "thánh nữ cover" gốc Nghệ An là gương mặt quen thuộc với giới trẻ khi hoạt động mạng xã hội tích cực và ra mắt những ca khúc hot như "Hẹn yêu", "Lựa chọn của anh", "Em say rồi", "Em nào có tội"... Sự thành công của sản phẩm âm nhạc “Em say rồi” và “Em nào có tội” đã giúp người đẹp quê Nghệ An thoát mác “người đẹp cover” và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Thương Võ hút sự quan tâm của khán giả khi tậu mẫu xe sang của một thương hiệu đến từ Đức, có giá gần 5 tỷ đồng. Không chỉ có sự nghiệp thành công và cuộc sống dư dả, 9X còn nhận được nhiều khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.





