"Thần tiên tỷ tỷ" Midu tiết lộ lý do không dám hở quá bạo

Midu vốn được biết là "thần tiên tỷ tỷ" vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Cô nàng này gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài tinh khôi và gương mặt vô cùng dễ thương dù bước sang "tuổi băm". Ở tuổi 31, hot girl Midu sở hữu một khối tài sản không phải dạng vừa, đặc biệt cô còn là giảng viên trong một trường đại học lớn ở TP.HCM. Cũng là một trong những mỹ nhân sở hữu body nuột nà, gợi cảm nhưng hot girl đời đầu Midu lại chuộng phong cách thanh lịch, kín đáo và rất hiếm hoi phô diễn hình thể trước công chúng. Mới đây nhất, Midu gây sốt khi tung ảnh diện bikiki với vòng 1 căng đầy được chụp cách đây 10 năm. Dễ dàng nhận ra nhan sắc ngày ấy - bây giờ của cô không thay đổi quá nhiều, thậm chí hiện tại hot girl sinh năm 1989 này còn trông nhuận sắc hơn hẳn. Đáng chú ý, trong khi người hâm mộ rần rần mong Midu chăm khoe body thì nữ diễn viên lại thẳng thắn tiết lộ lí do quyết kín bưng suốt thời gian qua. Midu bật mí: "Khổ lắm, lâu lâu mặc hở tí là có người lại bảo mới đi bơm vá. Nên thôi mặc kín cho lành". Hóa ra, lý do khiến Midu theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch và hạn chế khoe body là do sợ bị công chúng soi và bình phẩm. Chỉ qua 1 bình luận của dân mạng, Midu còn chứng minh mình sở hữu vẻ đẹp tự nhiên mà không cần can thiệp "dao kéo". Midu tiết lộ lí do hạn chế diện trang phục khoe body là sợ bị soi "bơm vá". Dù bạn bè cùng lứa hay các đàn em đều chạy theo gu thời trang quyến rũ nhưng Midu vẫn trung thành với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch đúng chuẩn "thần tiên tỷ tỷ". Không chỉ là một hot girl, Midu vừa qua còn lần sân sang âm nhạc và nhận được sự phản hồi tích cực từ dân tình. Để có vóc dáng và tuổi tác không thể chạm tới, Midu chia sẻ cô thường xuyên luyện tập cùng chế độ ăn phù hợp. Mời quý độc giả xem video: MIDU ft LK - Anh Nghĩ Anh Là Ai? | OFFICIAL MV | #ANALA - Nguồn: Midu Official

