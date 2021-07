"Team nghiện" trà sữa trân châu đứng ngồi không yên với size XXXL

Được thưởng thức một ly trà sữa trân châu size "siêu to khủng lồ" với team "nghiện" là điều vô cùng hạnh phúc. Thông thường, trà sữa trân châu size L đã là to nhất. Nhưng có nhiều người cuồng đến nỗi một ngày phải uống đến 2 cốc thì mới có thể thỏa cơn thèm khát. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một cốc trà sữa size XXXXL "siêu to" có thể làm hài lòng những cô nàng khó tính nhất. Được biết cốc trà sữa này dài gấp đôi size L bình thường, tổng chiều dài đến 37cm và có thể chứa được 1 lít trà sữa. Khi hình ảnh về ly trà sữa khủng lồ được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến "tín đồ hảo ngọt" có một phen "đứng ngồi không yên". Hàng loạt những "comment", "tag" tên rủ những người chị em cùng chí hướng đi thưởng thức ngay cốc trà sữa "siêu to khủng lồ". Không chỉ xuất hiện ở nước ngoài, nhiều hãng trà sữa tại Việt Nam cũng đã làm những cốc size khủng lồ để chiều lòng "team nghiện". Thậm chí, nhiều cửa hàng trà sữa còn tạo ra các thách thức uống trà sữa khủng lồ nhận thưởng. Trước đó, cũng có rất nhiều loại trà sữa "big size" đã được chia sẻ rầm rộ làm nhiều người lũ lượt kéo nhau đi thưởng thức. Với hương vị ngọt ngào và những viên trân châu giòn giòn, dai dai những cốc trà sữa là món khoái khẩu của nhiều bạn trẻ. Những cốc trà sữa size "siêu to" có thể thỏa mãn không ít "team nghiện". Mời quý độc giả xem video: Trà sữa tự dưng...hết ngọt ngào - Nguồn: VTV24

