"Tấm gương phản chủ" hé lộ mối quan hệ giữa Quang Hải và bạn gái

Dù hẹn hò đã lâu nhưng Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền vẫn chưa từng công khai xuất hiện chung trên MXH. Tuy nhiên so với trước đây, Quang Hải có phần cởi mở hơn khi thường xuyên đưa bạn gái đi đám cưới đồng đội, có những hành động, cử chỉ tinh tế “đánh dấu chủ quyền”. Về phía Chu Thanh Huyền, cô nàng thường xuyên đăng tải clip với bạn trai nhưng vẫn hoàn toàn giấu mặt. Thậm chí, người đẹp còn nhiều lần ẩn ý “mối tình này không công khai, yêu mập mờ không tương lai” khiến dân tình chú ý. Song mới đây, một đoạn clip ngắn do Chu Thanh Huyền tự đăng tải bỗng gặp phải “tấm gương phản chủ”. Dù vẫn muốn giấu nhưng nhìn qua gương ai cũng thấy rõ bóng Quang Hải đi cùng bạn gái. Đáng chú ý hơn, Quang Hải còn nhiệt tình quay clip “sống ảo” cho người yêu. Qua dáng vẻ trong gương, nhiều người nhận xét nam cầu thủ có vẻ rất chuyên nghiệp khi quay clip, chụp ảnh giúp bạn gái. Bên cạnh đó, dân mạng còn nhận ra khi chỉ có 2 người, Quang Hải rất tình tứ và chăm sóc Chu Thanh Huyền hết mực. Điều này khác hẳn với những lúc bị “team qua đường” bắt gặp và bị chỉ trích thiếu tinh tế khi luôn đi trước, bỏ mặc bạn gái một mình. Trước đó ở đám cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, nam cầu thủ sinh năm 1997 cũng thể hiện nhiều cử chỉ ngọt ngào với bạn gái. Quang Hải cũng công khai gọi Chu Thanh Huyền là “vợ”, dẫn đi giới thiệu với nhiều đồng đội. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện kết hôn, Quang Hải từng bày tỏ: “Thật ra mình không sốt ruột đâu, quan điểm của mình là bao giờ duyên đến thì mọi thứ cũng sẽ đến thôi. Hải nghĩ tương lai gần cũng sẽ đến lượt mình thôi". Quang Hải từng trải qua nhiều mối tình và hiện hẹn hò hot girl Chu Thanh Huyền. Hai người tìm hiểu nhau từ năm 2021, công khai tình cảm một năm sau đó. Chu Thanh Huyền từng sang Pháp ở cùng Quang Hải trong thời gian anh thi đấu cho Pau FC. Hồi tháng 6, nam cầu thủ đưa bạn gái đi dự lễ ký hợp đồng của anh với CLB CAHN. nàng hot girl cũng đã ra mắt gia đình nhà bạn trai và cùng anh đi dự đám cưới nhiều người bạn.

