Tai nạn nghề nghiệp, thợ ảnh đăng đàn cầu cứu CĐM và cái kết đắng

Tai nạn nghề nghiệp là điều khó tránh khỏi trong bất cứ nghề nào. Chụp ảnh cũng vậy, việc xảy ra sự cố khi trong quá trình tác nghiệp vốn là điều "bình thường như cân đường hộp sữa". Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao dòng trạng thái cầu cứu các cao nhân của một thợ ảnh khi đăng tải hình ảnh chụp cho khách: "Chết em rồi các bác ơi, đi chụp mà toàn thế này giờ làm cách nào cho nét lại để trả ảnh cho mẫu đây??". Theo đó, bức ảnh chụp lại bạn mẫu nữ diện váy trắng, nhiệt tình tạo dáng tại nhiều khung cảnh khác nhau. Không rõ căn chỉnh hình ảnh thế nào nhưng chàng nhiếp ảnh gia này lại chụp out nét hết cả nhân vật nữ chính. Kết quả của vụ tai nạn nghề nghiệp là trong khi phông nền và các nhân vật phụ phía sau lại rõ mồn một thì nữ chính cần làm rõ thì "mờ ảo" như hư vô. Dù đã lên tiếng cầu cứu, thế nhưng CĐM, thậm chí những người chụp ảnh chuyên nghiệp cũng "vô phương cứu chữa" với những tấm hình out nét kiểu này. Nhiều người dự đoán bạn mẫu xinh xắn khi được "trả hàng" sẽ phải thất vọng đến phát sốc. Các dân mạng cũng bày tỏ sự thương tiếc cho chàng nhiếp ảnh gia bằng những bình luận như: "Không phải lỗi tại bác, lỗi tại cái máy ảnh thôi. Hot trend giờ đang là chụp phông xóa teen nhé", "Không rõ là troll hay thật nhưng outnet cả bộ ảnh như vậy thì bó tay thật rồi". Theo tìm hiểu những bức ảnh trên là của T.D (21 tuổi), cậu bạn này cho biết Việc mẫu bị out này thực sự là do cố tình chụp về để đăng cho người xem vui. Bên cạnh những tấm mình cố ý làm out này thì rất nhiều ảnh đẹp. Khi đăng tải những tấm hình trên, nhân vật nữ rất vui vẻ hợp tác và không phản ứng gì. Mặc dù chỉ là cú lừa với tính chất mua vui, giải trí nhưng không ít người hiểu nhầm cho rằng anh đang câu like, làm lố, số khác lại đặt câu hỏi liệu có phải anh chàng chưa thực sự đủ trình độ chụp ảnh cho khách?

