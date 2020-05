Soi dàn gái xinh Hutech: Không hoa hậu thì cũng hot girl

Nguyễn Thị Thúy An (21 tuổi, Kiên Giang) hiện là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh – Chương trình ĐH chuẩn Nhật Bản của ĐH Công nghệ TP HCM – Hutech. Thúy An từng gây ấn tượng khi xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Với vẻ ngoài trong sáng, ngọt ngào, phong thái tự tin của mình, Thúy An đã gây được ấn tượng với tất cả mọi người ngay từ những vòng đầu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thanh Khoa từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường đại học Hutech. Cô nàng mới đây được nhắc tới khi tham dự gameshow hẹn hò "Người ấy là ai" trong vai trò nữ chính. Từng có kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc và là đương kim Hoa hậu Sinh viên Thế giới nên sự xuất hiện của Thanh Khoa nhận được nhiều lời khen về ngoại hình từ cộng đồng mạng. Không chỉ xinh đẹp, Thanh Khoa còn từng tốt nghiệp loại giỏi khóa tư duy và minh họa thời trang tại F.A.C.E – Fashion workshop. Trần Nguyễn Thiên An là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh tại Viện đào tạo Quốc tế trường Đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Hutech). Thiên An sở hữu chiều cao 1m65 và nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Thiên An chính là nữ chính trong những MV đình đám của Jack như Sóng Gió, Bạc Phận… và đầu quân tại công ty của K-ICM. Hot girl Lan Hương sinh năm 1994 từng được CĐM nhớ mặt gọi tên chỉ qua một tấm ảnh thẻ duy nhất. Cô nàng này cũng là một nữ sinh trường ĐH Hutech. Với gương mặt ăn ảnh của mình, Lan Hương còn được nhận rất nhiều lời mời tham gia nghệ thuật. Hiện tại, sau khi tốt nghiệp Đại học Hutech, Lan Hương đã chính thức rẽ sang môi trường điện ảnh chuyên nghiệp, góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Bùi Minh Anh là sinh viên khoa Kế toán – Tài chính của trường Đại học Hutech, không ai nghĩ cô gái trông vẻ yếu đuối này đã có 8 năm kinh nghiệm và từng đoạt rất nhiều huy chương của bộ môn võ thuật Karate. Tuy đam mê võ thuật nhưng Minh Anh còn từng là Miss tài năng trong cuộc thi Miss Hutech 2018, Top 9 Duyên dáng Áo dài TP HCM. Mời quý độc giả xem video: Vlog4: TRẢI NGHIỆM HUTECH - ĐH "SẮC MÀU" | Công Ca Channel - Nguồn: Youtube

Nguyễn Thị Thúy An (21 tuổi, Kiên Giang) hiện là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh – Chương trình ĐH chuẩn Nhật Bản của ĐH Công nghệ TP HCM – Hutech. Thúy An từng gây ấn tượng khi xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Với vẻ ngoài trong sáng, ngọt ngào, phong thái tự tin của mình, Thúy An đã gây được ấn tượng với tất cả mọi người ngay từ những vòng đầu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thanh Khoa từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường đại học Hutech. Cô nàng mới đây được nhắc tới khi tham dự gameshow hẹn hò "Người ấy là ai" trong vai trò nữ chính. Từng có kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc và là đương kim Hoa hậu Sinh viên Thế giới nên sự xuất hiện của Thanh Khoa nhận được nhiều lời khen về ngoại hình từ cộng đồng mạng. Không chỉ xinh đẹp, Thanh Khoa còn từng tốt nghiệp loại giỏi khóa tư duy và minh họa thời trang tại F.A.C.E – Fashion workshop. Trần Nguyễn Thiên An là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh tại Viện đào tạo Quốc tế trường Đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Hutech). Thiên An sở hữu chiều cao 1m65 và nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Thiên An chính là nữ chính trong những MV đình đám của Jack như Sóng Gió, Bạc Phận… và đầu quân tại công ty của K-ICM. Hot girl Lan Hương sinh năm 1994 từng được CĐM nhớ mặt gọi tên chỉ qua một tấm ảnh thẻ duy nhất. Cô nàng này cũng là một nữ sinh trường ĐH Hutech. Với gương mặt ăn ảnh của mình, Lan Hương còn được nhận rất nhiều lời mời tham gia nghệ thuật. Hiện tại, sau khi tốt nghiệp Đại học Hutech, Lan Hương đã chính thức rẽ sang môi trường điện ảnh chuyên nghiệp, góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Bùi Minh Anh là sinh viên khoa Kế toán – Tài chính của trường Đại học Hutech , không ai nghĩ cô gái trông vẻ yếu đuối này đã có 8 năm kinh nghiệm và từng đoạt rất nhiều huy chương của bộ môn võ thuật Karate. Tuy đam mê võ thuật nhưng Minh Anh còn từng là Miss tài năng trong cuộc thi Miss Hutech 2018, Top 9 Duyên dáng Áo dài TP HCM. Mời quý độc giả xem video: Vlog4: TRẢI NGHIỆM HUTECH - ĐH "SẮC MÀU" | Công Ca Channel - Nguồn: Youtube