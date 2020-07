Soi cuộc sống vạn người mê của con gái "hot girl số 1 Hollywood"

Stormi Webster, con gái đầu lòng của Kylie Jenner, được nhiều người gọi là đứa trẻ “sinh ra đã ngậm thìa vàng”. Sinh ra trong gia tộc Kardashian giàu có, mẹ lại là chủ một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, Stormi đã được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi của giới showbiz ngay từ khi mới lọt lòng. Ngày 5/2/2018, Kylie Jenner đăng tải hình ảnh bàn tay cô đặt cạnh bàn tay trẻ em sơ sinh thay cho lời thông báo cô đã hạ sinh thành công. Hình ảnh đầu tiên về nhóc tỳ Stormi nhanh chóng trở thành nhận về lượt like khổng lồ. Cho đến nay, đó vẫn là bức ảnh có số lượt like cao thứ ba trên Instagram với hơn 18 triệu lượt thích. Lên bìa tạp chí Vogue là ước mơ của nhiều người mẫu trong giới thời trang, nhưng với tầm ảnh hưởng của người mẹ Kylie, cô nhóc Stormi đã sớm xuất hiện trên trang bìa của Vogue Czech số tháng 6/2020. Trong ảnh, mẹ con Kylie Jenner nằm trên giường ngủ trong biệt thự trị giá 36,5 triệu USD ở Holmby Hills, Los Angeles. Trước đó, Stormi từng cùng mẹ và bà ngoại xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar Arabia, số tháng 8/2019. Đầu tháng 2 năm nay, Kylie Jenner trình làng dòng son môi riêng mang tên con gái để kỷ niệm Stormi tròn 2 tuổi. Giống như các bộ sưu tập khác của thương hiệu mỹ phẩm do Kylie sáng lập, các sản phẩm với hình vẽ trang trí là cánh bướm đều nhanh chóng hết hàng. Tên các màu trong bảng phấn mắt cũng thể hiện tình yêu mà Kylie dành tặng đến cô công chúa cưng: Angel on Earth (thiên thần trên Trái đất), Love without Limits (Yêu thương vô hạn), Butterfly Babe (Em bé bươm bướm). Kylie Jenner dành nhiều tình yêu cho con gái đầu lòng, sẵn sàng chi tiêu mạnh tay và từng tuyên bố sẽ “làm tất cả cho Stormi”. Sinh nhật của nhóc tỳ nổi tiếng là ước mơ của mọi đứa trẻ. Sinh nhật gần nhất, Stormi được mẹ dựng hẳn một công viên giải trí ngoài trời tên “Stormi World” để ăn mừng. Bên trong công viên "Stormi World" là rất nhiều trò chơi như đu quay, tàu lượn cùng những ngôi nhà hơi mô phỏng hình ảnh của chính cô bé. Ngoài ra còn có một cửa hàng nơi các vị khách có thể mua những món đồ in hình Stormi. Dàn khách mời đến mừng tuổi mới của nhóc tỳ cũng toàn là những tên tuổi đình đám của làng giải trí. Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng trong giới showbiz, Stormi sớm tiếp xúc với những tên tuổi đình đám tại Hollywood. DJ Khaled từng tặng nhóc tỳ chiếc túi hiệu Chanel đắt tiền vào sinh nhật đầu tiên của cô bé. Vẻ đáng yêu, lém lỉnh, bụ bẫm của Stormi khiến cho những người bạn của Kylie lẫn công chúng đều dành lời khen. Các bức ảnh liên quan tới cô bé luôn thu hút sự chú ý của dân mạng. Năm 2019, Kylie từng muốn đăng ký bản quyền Stormi Webster và Stormi World để tên con gái trở thành thương hiệu độc quyền. Tuy nhiên, quá trình bị gián đoạn khi một thương hiệu tên Stormi Couture xuất hiện trước đó, chỉ một tháng sau khi con gái Kylie Jenner ra đời. Kylie cho rằng công ty đã lợi dụng để kiếm tiền từ tên con gái cô bởi “Stormi là cái tên nổi tiếng, độc đáo và không thể đụng hàng” và đòi kiện bên này ra tòa.

