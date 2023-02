Số phận bi đát của những món quà hậu Valentine, netizen “ngã ngửa“

Vào ngày Valentine hàng năm bất kỳ ai tặng một món quà nào cho người mình yêu, người ta đều không quên kèm theo một bó hoa đẹp mắt, đắt tiền tượng trưng cho sự rực rỡ của hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên vào hậu ngày Lễ tình nhân, tình hình ở các thùng rác luôn khiến nhiều người qua đường bất ngờ, bởi lẽ tại nơi đây chứa đầy ắp những bó hoa tươi, hoa khô đủ loại không ít người ngỡ ngàng. Những bó hoa Valentine vô cùng xinh đẹp nhưng lại bị chủ nhân của nó thẳng tay để vào thùng rác là cảnh tượng thường thấy vào mỗi dịp hậu Valentine. Nhiều nam thanh nữ tú mặc dù được khuyến cáo nên suy nghĩ kĩ trước khi mạnh dạn đi tỏ tình vào ngày này, vì có thể bạn sẽ phải ra về tay trắng, hoặc cùng với đống hoa và quà nhưng lại thiếu trái tim của đối phương. Tuy vậy tình trạng này vẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn. Hình ảnh những bông hoa đỏ thắm vẫn còn rực rỡ bên trong hoặc cạnh thùng rác khiến nhiều kẻ cô đơn phải tiếc hùi hụi vì "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra". hiều người vẫn chấp nhận với việc FA bền vững theo năm tháng, nhưng giờ đây chắc cũng phải chạnh lòng đôi chút, khi đến mấy cái thùng rác cũng có hoa vào Lễ tình nhân. Những bó hoa to đùng được gói ghém, trang trí đẹp mắt nhưng chủ nhân không biết vì lý do gì đã mang đến "tặng" luôn cho những chiếc thùng rác trong thành phố. Hoa được bắt gặp khắp mọi nơi, trên mọi thùng rác trong thành phố là hình ảnh quen thuộc năm nào cũng gặp. Bó hoa xinh đẹp được đặt ngay ngắn bên cạnh thùng rác, dự báo có mối tình nào đó đã tan vỡ. Hình ảnh túi to túi nhỏ những bó hoa được treo xung quanh thùng rác lan truyền rộng khắp MXH. Tiếc rằng khi hoa chưa kịp héo đã thấy phải nằm ở... bãi rác. Nguyên nhân được netizen dự đoán có thể đây là hoa chưa bán được, sang ngày hôm sau bị người bán vứt bỏ; cũng có thể là do người phụ nữ được tặng hoa không muốn nhận tình cảm của người tặng; và một số - mà người viết tin rằng rất ít - là người nhận hoa quá “vô tâm”, quăng bỏ cả tấm lòng của người khác. Ảnh: Tổng hợp

