Sở hữu đôi chân dài nhất thế giới, cô gái Mỹ gây sốt MXH

Maci Currin (sinh năm 2003, đến từ Texas, Mỹ) sở hữu chiều cao vượt trội 2,1 m khi mới 16 tuổi. Đặc biệt, đôi chân của cô dài tới 1,34 m - hơn 2 cm so với kỷ lục Guinness thế giới do Ekaterina Lisina nắm giữ từ năm 2017. Với số đo ấn tượng, Maci đã "vượt mặt" ngôi sao bóng rổ người Nga Ekaterina Lisina - người có đôi chân dài 132cm - trở thành người phụ nữ chân dài nhất thế giới. Maci lớn lên trong một gia đình có nguồn gene vượt trội về chiều cao. Trish, mẹ của cô bé, cao 1,7m. Cha của Maci, ông Cameron, cao 1,96m; trong khi anh trai Jacob cao khoảng 1,91m. Lúc mới ra đời, Maci có chiều cao bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng càng lớn lên, cô bé càng phát triển chiều cao nhanh chóng mặt. Năm lên 9, chiều cao của Maci đã "cán mốc" 1,7m. Giờ đây, khi đã là một thiếu nữ 17, Maci đã cao đến 2,08m. Dù tự hào về chiều cao của mình, Maci nói rằng cô thấy vui vì chiều cao của mình tạm ngừng phát triển từ năm lớp 9. Bên cạnh đó, chiều cao cũng đem đến cho Maci không ít rắc rối như đập đầu vào cửa, va vào trần ôtô, cố gắng tìm quần áo vừa vặn. Tuy vậy, Maci cũng thừa nhận chiều cao tốt là lợi thế khi chơi thể thao. 10X tham gia đội tuyển bóng chuyền của trường, ở vị trí tấn công. Cô cũng hy vọng có thể trở thành người mẫu. Cô chia sẻ bản thân muốn nhận kỷ lục này để có thể truyền động lực cho những người có chiều cao nổi trội ở khắp nơi trên thế giới. Maci mong ước trong tương lại sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp cao nhất thế giới. Maci hiện tại khá nổi tiếng trên nền tảng truyền thông xã hội Tik Tok và thường xuyên chia sẻ video nhấn mạnh về kỷ lục của mình. Trong tương lai, cô gái hy vọng sẽ đi học đại học ở Anh và đạt kỷ lục là người mẫu chuyên nghiệp cao nhất thế giới. Theo Sách kỷ lục Guinness thế giới, danh hiệu “đôi chân dài nhất thế giới” hiện vẫn do Ekaterina Lisina nắm giữ. Bà Trish hy vọng người của tổ chức này sớm tới kiểm tra và chính thức ghi danh cho con gái mình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những ngôi làng "Phụ nữ" kì lạ nhất thế giới - Nguồn: SaoStar

