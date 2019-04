Sau “Khá Bảnh”, diễn viên Cu Thóc bị bắt quả tang sử dụng ma túy

Đêm 2/4, thông tin với báo chí, một lãnh đạo Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết đơn vị vừa bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke trên địa bàn. Theo đó, chiều tối 31/3, Công an thành phố Phúc Yên đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke H2, có địa chỉ tại phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, phát hiện tại phòng hát tầng 2 có 9 đối tượng có biểu hiện đang sử dụng ma túy trái phép. Đặc biệt, tại hiện trường trong nhóm đối tượng bị bắt giữ có cái tên khá nổi tiếng là nam diễn viên Huỳnh Tuấn Anh (SN 1996, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội, còn gọi là Cu Thóc). Tại hiện trường, công an thu giữ một đĩa sứ màu trắng có dính tinh thể nghi ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy diễn viên Cu Thóc cùng đồng phạm đã dương tính với ma túy và thừa nhận mới cùng nhau sử dụng ma túy trong phòng hát. Nam diễn viên Cu Thóc là gương mặt khá quen thuộc với những clip hài trên MXH thời gian qua. Ngay từ khi sinh ra, anh chàng này đã mắc phải căn bệnh lạ, dù đã 23 tuổi nhưng Huỳnh Tuấn Anh chỉ như một học sinh lớp 5 với chiều cao cao 1m40. Trí tuệ bình thường nhưng Tuấn Anh không thể phát triển được chiều cao. Ngay từ bé, "Cu Thóc" đã luôn là tâm điểm trong mọi trò đùa của bạn bè ở trường. Thế nhưng, bỏ qua ngoại hình của mình, "Cu Thóc" lại có niềm say mê nghệ thuật và điện ảnh ngay từ khi còn là một cậu bé học sinh trung học phổ thông. Ngay sau khi thông tin mình bị bắt được báo chí đăng tải, diễn viên sinh năm 1996 này lập tức khóa face, một động thái được đánh giá là thông minh nhằm bảo vệ hình ảnh và tránh khỏi các bình luận trái chiều. Tuy nhiên, khóa face nhưng "Cu Thóc" vẫn bị dân mạng phát hiện hàng loạt thông tin đời tư cùng hình ảnh cập nhật mới nhất mà một người anh thân thiết của diễn viên này đăng tải. Theo đó, chỉ cách đây khoảng 14 giờ trước, nam diễn viên cùng đồng nghiệp anh em của mình vẫn đang check-in và thông báo lịch diễn đến người hâm mộ. Cũng từ lịch diễn đăng tải thì ngày 05/04 tới đây, nhóm hài của "Cu Thóc" sẽ có mặt tại một hội chợ văn hóa để tham gia biểu diễn.

Đêm 2/4, thông tin với báo chí, một lãnh đạo Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết đơn vị vừa bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong quán karaoke trên địa bàn. Theo đó, chiều tối 31/3, Công an thành phố Phúc Yên đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke H2, có địa chỉ tại phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, phát hiện tại phòng hát tầng 2 có 9 đối tượng có biểu hiện đang sử dụng ma túy trái phép. Đặc biệt, tại hiện trường trong nhóm đối tượng bị bắt giữ có cái tên khá nổi tiếng là nam diễn viên Huỳnh Tuấn Anh (SN 1996, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội, còn gọi là Cu Thóc). Tại hiện trường, công an thu giữ một đĩa sứ màu trắng có dính tinh thể nghi ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy diễn viên Cu Thóc cùng đồng phạm đã dương tính với ma túy và thừa nhận mới cùng nhau sử dụng ma túy trong phòng hát. Nam diễn viên Cu Thóc là gương mặt khá quen thuộc với những clip hài trên MXH thời gian qua. Ngay từ khi sinh ra, anh chàng này đã mắc phải căn bệnh lạ, dù đã 23 tuổi nhưng Huỳnh Tuấn Anh chỉ như một học sinh lớp 5 với chiều cao cao 1m40. Trí tuệ bình thường nhưng Tuấn Anh không thể phát triển được chiều cao. Ngay từ bé, "Cu Thóc" đã luôn là tâm điểm trong mọi trò đùa của bạn bè ở trường. Thế nhưng, bỏ qua ngoại hình của mình, "Cu Thóc" lại có niềm say mê nghệ thuật và điện ảnh ngay từ khi còn là một cậu bé học sinh trung học phổ thông. Ngay sau khi thông tin mình bị bắt được báo chí đăng tải, diễn viên sinh năm 1996 này lập tức khóa face, một động thái được đánh giá là thông minh nhằm bảo vệ hình ảnh và tránh khỏi các bình luận trái chiều. Tuy nhiên, khóa face nhưng "Cu Thóc" vẫn bị dân mạng phát hiện hàng loạt thông tin đời tư cùng hình ảnh cập nhật mới nhất mà một người anh thân thiết của diễn viên này đăng tải. Theo đó, chỉ cách đây khoảng 14 giờ trước, nam diễn viên cùng đồng nghiệp anh em của mình vẫn đang check-in và thông báo lịch diễn đến người hâm mộ. Cũng từ lịch diễn đăng tải thì ngày 05/04 tới đây, nhóm hài của "Cu Thóc" sẽ có mặt tại một hội chợ văn hóa để tham gia biểu diễn.