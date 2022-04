Sau giải nghệ, “hoa khôi bóng chuyền” lột xác gợi cảm thi Hoa hậu

Vào đầu năm 2021, " hoa khôi bóng chuyền" Đặng Thu Huyền gây bất ngờ với thông báo giải nghệ. Cô chỉ giải thích ngắn gọn về quyết định giải nghệ rằng muốn được khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống sau khi gắn bó với nghiệp thể thao từ khi còn là một cô bé. Trước khi giải nghệ, người đẹp bóng chuyền 9X đã có hơn 5 năm kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ và vô địch quốc gia. Thông tin Đặng Thu Huyền giải nghệ ở độ tuổi còn rất trẻ đã khiến người hâm mộ hết sức bất ngờ, họ tò mò về thời gian sắp tới cô gái này sẽ làm gì sau khi từ giã sự nghiệp bóng chuyền. Sau một thời gian từ thông báo giải nghệ, người hâm mộ hết sức ngỡ ngàng với loạt hình ảnh "lột xác" gợi cảm, quyến rũ như một người khác của Thu Huyền. Với chiều cao 1m76, sở hữu gương mặt thanh tú Đặng Thu Huyền đã lột xác hoàn toàn với style vô cùng khác so với trước. Hoa khôi bóng chuyền một thời khoe vóc dáng không thua gì người mẫu và đôi vai trần gợi cảm. Sau khi giải nghệ, Đặng Thu Huyền tiếp tục sự nghiệp học hành, thử sức với lĩnh vực kinh doanh, làm mẫu ảnh cho các thương hiệu. Cô nàng 20 tuổi cũng tham gia một số game show, mới nhất là The Champion, một chương trình về boxing, để thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn. Phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm của cô cũng nhận được nhiều lời khen. Nhiều người hi vọng Thu Huyền có thể phát triển sự nghiệp người mẫu hoặc tham gia một số cuộc thi sắc đẹp để phát triển lợi thế ngoại hình. Thu Huyền giờ đây là người mẫu ảnh, cô nàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi làm mẫu đẹp không góc chết. Độ nổi tiếng của Thu Huyền còn thể hiện ở lượng theo dõi hơn 23.000 người trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nữ thần bóng chuyền đẹp như búp bê barbie gây sốt cộng đồng mạng - Nguồn: YAN News

