Sau "độ" vòng 1, không nhận ra nữ streamer từng "ăn vạ" trên sóng

Bé My (tên thật: Sầm Thị Mỹ Hạnh) không còn xa lạ với cộng đồng streamer Việt. Sinh năm 2001 tại Cao Bằng, gái xinh này gia nhập làng livestream từ đầu năm 2020 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, lối nói chuyện duyên dáng và phong cách giao lưu gần gũi. Bé My còn được yêu mến bởi ngoại hình trẻ con, phong cách nói chuyện duyên dáng, thường xuyên giao lưu và tương tác với người xem, luôn nỗ lực không ngừng nghỉ "leo rank", tạo content sạch trên các diễn đàn mạng của mình. Hiện tại, Bé My không còn thường xuyên livestream như trước. Cô tập trung vào những dự án cá nhân và xây dựng hình ảnh ngày càng trưởng thành, chỉn chu. Dù vậy, cô vẫn biết cách giữ chân fan, chăm chỉ cập nhật cuộc sống đời thường lên kênh cá nhân và nuôi tương tác. Từ nữ streamer nổi tiếng, từng gắn liền với hình ảnh ngây thơ, dễ thương, cô nàng đã khiến cộng đồng mạng phải "mắt tròn mắt dẹt" khi chuyển mình sang phong cách gợi cảm, quyến rũ một cách bất ngờ. Diện mạo mới mẻ, ngày càng gợi cảm, quyến rũ khiến cho những người theo dõi nàng hot girl làng streamer này không khỏi bất ngờ, dành nhiều lời ngợi khen cho sự thay đổi đột phá này. Theo đó, ngay từ những ngày đầu bén duyên với công việc livestream, nữ streamer Bé My đã được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài trong sáng, khuôn mặt bầu bĩnh và cách trò chuyện dễ thương, duyên dáng. Với mái tóc dài nhẹ nhàng, lối ăn mặc giản dị và nụ cười "đốn tim", Bé My nhanh chóng trở thành "crush" quốc dân trong mắt hàng nghìn fan nam. Tuy nhiên, theo thời gian, phong cách này dần trở nên an toàn, thậm chí có phần mờ nhạt giữa rừng những cái tên mới nổi. Không chấp nhận đứng yên, nữ streamer quyết định táo bạo thay đổi hình ảnh. Bé My liên tục đăng tải những hình ảnh và video với phong cách gợi cảm, khoe khéo vòng một nóng bỏng cùng vóc dáng thon gọn trong các bộ trang phục cắt xẻ táo bạo. Từ váy body ôm sát, croptop ngắn cũn cho đến bikini trong các buổi chụp ảnh du lịch, Bé My không ngần ngại thử những điều mới mẻ.

