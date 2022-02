Sau 3 năm rời FapTV, hot girl An Vy giờ ra sao?

Sau khi rời nhóm FapTV, trong suốt 3 năm, hot girl An Vy gần như im hơi lặng tiếng. Nhưng thời gian gần đây, gái xinh này tuyên bố quay trở lại với không chỉ vai trò là một diễn viên mà còn song song là một streamer. An Vy được biết đến qua các tập phim của nhóm FAPtv với hình ảnh nữ sinh trong sáng, hồn nhiên. Cô nàng An Vy còn tham gia dự án Chuyến đi của thanh xuân cùng Sơn Tùng M-TP. Hiện tại hot girl 9x vẫn cố gắng phát triển bản thân và chăm chỉ góp mặt trong nhiều phim cải thiện hình ảnh của mình ngày một tốt đẹp hơn. An Vy tên thật là Nguyễn An Vy. Cô nàng sở hữu cho mình một trang Facebook cá nhân với hơn 511 ngàn người theo dõi. Trước đây, An Vy vướng vào khá nhiều lùm xùm khi tên tuổi đang lên như diều gặp gió. Cụ thể vào hồi tháng 6/2018, cả 3 thành viên cốt cán của FAPTV là Thái Vũ, Huỳnh Phương và đạo diễn Trần Đức Viễn đã đồng loạt đăng status bóng gió, tố ai đó mắc bệnh ngôi sao, chỉ là hạt cát trong sa mạc và tiền bạc đã làm thay đổi bản chất con người. Nhiều netizen lúc đó cũng soi ra, kể từ sau khi có cơ hội được hợp tác cùng Sơn Tùng ở một dự án phim ngắn, An Vy đã có nhiều động thái lạ như ít tham gia hoạt động cùng nhóm. Khi An Vy xuất hiện trong một gameshow, cô nàng đã giới thiệu mình là sinh viên đại học và có nghề tay trái là diễn viên nhưng không hề nhắc đến FAPTV. Gần đây nhất, cô nàng đã vô ý thức bắt sao biển lên bờ để chụp ảnh check in đã bị netizen phản ứng kịch liệt vì ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường. Sau loạt biến to nhỏ, An Vy trở nên im hơi lặng tiếng trên MXH hơn. Thời gian gần đây khi quay trở lại, An Vy tuyên bố sẽ tấn công showbiz với vai trò diễn viên, ngoài ra cô nàng cũng sẽ debut làm streamer. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Sau khi rời nhóm FapTV, trong suốt 3 năm, hot girl An Vy gần như im hơi lặng tiếng. Nhưng thời gian gần đây, gái xinh này tuyên bố quay trở lại với không chỉ vai trò là một diễn viên mà còn song song là một streamer. An Vy được biết đến qua các tập phim của nhóm FAPtv với hình ảnh nữ sinh trong sáng, hồn nhiên. Cô nàng An Vy còn tham gia dự án Chuyến đi của thanh xuân cùng Sơn Tùng M-TP. Hiện tại hot girl 9x vẫn cố gắng phát triển bản thân và chăm chỉ góp mặt trong nhiều phim cải thiện hình ảnh của mình ngày một tốt đẹp hơn. An Vy tên thật là Nguyễn An Vy. Cô nàng sở hữu cho mình một trang Facebook cá nhân với hơn 511 ngàn người theo dõi. Trước đây, An Vy vướng vào khá nhiều lùm xùm khi tên tuổi đang lên như diều gặp gió. Cụ thể vào hồi tháng 6/2018, cả 3 thành viên cốt cán của FAPTV là Thái Vũ, Huỳnh Phương và đạo diễn Trần Đức Viễn đã đồng loạt đăng status bóng gió, tố ai đó mắc bệnh ngôi sao, chỉ là hạt cát trong sa mạc và tiền bạc đã làm thay đổi bản chất con người. Nhiều netizen lúc đó cũng soi ra, kể từ sau khi có cơ hội được hợp tác cùng Sơn Tùng ở một dự án phim ngắn, An Vy đã có nhiều động thái lạ như ít tham gia hoạt động cùng nhóm. Khi An Vy xuất hiện trong một gameshow, cô nàng đã giới thiệu mình là sinh viên đại học và có nghề tay trái là diễn viên nhưng không hề nhắc đến FAPTV. Gần đây nhất, cô nàng đã vô ý thức bắt sao biển lên bờ để chụp ảnh check in đã bị netizen phản ứng kịch liệt vì ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường. Sau loạt biến to nhỏ, An Vy trở nên im hơi lặng tiếng trên MXH hơn. Thời gian gần đây khi quay trở lại, An Vy tuyên bố sẽ tấn công showbiz với vai trò diễn viên, ngoài ra cô nàng cũng sẽ debut làm streamer. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar