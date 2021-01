Sắc vóc vạn người mê dàn mỹ nhân chuyển giới Việt Nam

Phùng Trương Trân Đài năm nay 29 tuổi, có nhan sắc cuốn hút và được nhận xét giống hệt Miss Universe 2017 - Demi‑Leigh Nel‑Peters. Ngoài ra, cô sinh sống ở Mỹ nhiều năm nên khả năng ngoại ngữ tốt. Người đẹp chuyển giới được đánh giá là một ứng viên tiềm năng mà những cô gái như Lương Mỹ Kỳ, Tường Vi, Mộng Thường... cần phải dè chừng. Mỹ nhân chuyển giới Lương Mỹ Kỳ là thí sinh nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả khi ghi danh thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam năm 2020. Sắc vóc gợi cảm, gương mặt đẹp và tinh thần quyết tâm cao trở thành lợi thế của Mỹ Kỳ trên đường đua chạm đến ngôi vị cao nhất. Tường Vi được nhiều người nhận xét là người đẹp có gương mặt đẹp nhất trong cuộc thi. Mỹ nhân 23 tuổi sở hữu các đường nét nữ tính, cuốn hút và nếu không nói ra chắc khó ai biết rằng cô là người chuyển giới và bắt đầu thay đổi cuộc đời từ năm 20 tuổi. Cadie Hùynh Anh khá giống với H'Hen Niê bởi mái tóc tém, phong thái lạnh lùng và làn da nâu rắn rỏi. Ở đêm bán kết, Cadie trình diễn tốt, hứa hẹn bứt phá trong chung kết xếp hạng. Mộng Thường chiếm tình cảm người đối diện với ngoại hình nữ tính, duyên dáng. Cô chưa phẫu thuật chuyển giới và hiện là người mẫu phi giới tính nổi bật tại TP HCM. Các đường nét trên khuôn mặt cô nàng khá mềm mại, xương quai hàm thanh thoát, mũi cao thẳng vì vậy mà muốn thay đổi hình tượng cũng vô cùng dễ dàng. Khánh An cũng là người đẹp chuyển giới khá nổi trội khi lọt vào top 6 cuộc thi này. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, thí sinh duy nhất còn lại của đội huấn luyện viên Kiều Loan đang dần khẳng định bản thân so với nhiều thí sinh khác. Chiều cao của Khánh An nổi bật với 1,64 m, hình thể 83-64-95 cm. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh vẻ đẹp "mê người" của Tân Hoa hậu chuyển giới Thái Lan - Nguồn: YAN News

