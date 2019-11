Rớt nước mắt hình ảnh bé gái ung thư sải bước trên sàn catwalk

Dù mới 4 tuổi nhưng Hà My (quê Sơn La) đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác suốt 2 năm nay. Mẹ của cô bé cho biết, bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu, khó điều trị, khả năng ghép tuỷ có lẽ cũng không thực hiện được. Thấy con gái luôn ao ước được trình diễn trên sân khấu thời trang, mẹ của Trà My đã liên hệ với NTK Thảo Nguyên để giúp con gái thực hiện được ước mơ. "Hà My là một cô bé mạnh mẽ. Tôi đến bệnh viện gặp Hà My, chứng kiến cảnh con bé đau đớn nằm trên giường bệnh khiến tôi trực trào nước mắt. Tôi quyết định sẽ đưa con đến với sàn diễn dù trên tay có mang cả ống truyền đi nữa" - NTK Thảo Nguyên cho biết. Hoàn thành show một cách xuất sắc, bé gái ung thư được H'Hen Niê bế trê tay trong khoảnh khắc kết thúc đêm diễn. Hình ảnh bé gái ung thư làm người mẫu, có phần rụt rè nhưng toả sáng trên sân khấu khiến nhiều khán giả xúc động. Mẹ Hà My nín thở dõi theo con gái trên sàn diễn. Sức khoẻ không tốt, mẹ Hà My phải đi theo kèm để chăm sóc con bất kỳ lúc nào. Thế nhưng cô bé vẫn cố gắng thể hiện bản thân trên sân khấu dù rất mệt. "Cảm ơn NTK Thảo Nguyên đã giúp Hà My thực hiện ước mơ", "Tôi thật sự đã khóc, thấy bé trình diễn trên sân khấu, không ai ngờ rằng dù mới 4 tuổi nhưng em ấy đã phải chịu bao nỗi đau về thể xác" - Nhiều khán giả chia sẻ. Dù là lần đầu tiên được trình diễn thời trang, vượt qua những phút giây ngắn ngủi rụt rè, Hà My sải bước tự tin như tất cả các bạn diễn khác. Nụ cười tươi của cô bé 4 tuổi mắc ung thư máu toả nắng giữa thời tiết âm u ở Hà Nội.

Dù mới 4 tuổi nhưng Hà My (quê Sơn La) đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác suốt 2 năm nay. Mẹ của cô bé cho biết, bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu, khó điều trị, khả năng ghép tuỷ có lẽ cũng không thực hiện được. Thấy con gái luôn ao ước được trình diễn trên sân khấu thời trang, mẹ của Trà My đã liên hệ với NTK Thảo Nguyên để giúp con gái thực hiện được ước mơ. "Hà My là một cô bé mạnh mẽ. Tôi đến bệnh viện gặp Hà My, chứng kiến cảnh con bé đau đớn nằm trên giường bệnh khiến tôi trực trào nước mắt. Tôi quyết định sẽ đưa con đến với sàn diễn dù trên tay có mang cả ống truyền đi nữa" - NTK Thảo Nguyên cho biết. Hoàn thành show một cách xuất sắc, bé gái ung thư được H'Hen Niê bế trê tay trong khoảnh khắc kết thúc đêm diễn. Hình ảnh bé gái ung thư làm người mẫu , có phần rụt rè nhưng toả sáng trên sân khấu khiến nhiều khán giả xúc động. Mẹ Hà My nín thở dõi theo con gái trên sàn diễn. Sức khoẻ không tốt, mẹ Hà My phải đi theo kèm để chăm sóc con bất kỳ lúc nào. Thế nhưng cô bé vẫn cố gắng thể hiện bản thân trên sân khấu dù rất mệt. "Cảm ơn NTK Thảo Nguyên đã giúp Hà My thực hiện ước mơ ", "Tôi thật sự đã khóc, thấy bé trình diễn trên sân khấu, không ai ngờ rằng dù mới 4 tuổi nhưng em ấy đã phải chịu bao nỗi đau về thể xác" - Nhiều khán giả chia sẻ. Dù là lần đầu tiên được trình diễn thời trang, vượt qua những phút giây ngắn ngủi rụt rè, Hà My sải bước tự tin như tất cả các bạn diễn khác. Nụ cười tươi của cô bé 4 tuổi mắc ung thư máu toả nắng giữa thời tiết âm u ở Hà Nội.