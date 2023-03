Rợn người mỏm đá "sống ảo" khách nước ngoài gặp nạn ở Hà Giang

Mới đây, thông tin du khách nam đến khu vực nguy hiểm hay thường gọi mỏm đá "sống ảo" Hà Giang để check-in thì không may bị trượt chân ngã xuống vách đá gây xôn xao mạng xã hội. Ngay khi nhận được thông tin nam du khách nước ngoài gặp nạn tại mỏm đá "sống ảo", chính quyền địa phương, công an cùng người dân đã đến ứng cứu, đưa nạn nhân từ vách núi lên phía trên để đi cấp cứu. Sau đó, nạn nhân người nước ngoàiđược đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc. “Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng khá nặng, rách 1/3 cẳng chân trái, dập nát… nên tiến hành băng ép, nẹp cố định, cầm máu, sử dụng giảm đau cho bệnh nhân rồi chuyển đi bệnh viện ở Hà Nội”, đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc chia sẻ với Zing. Vị trí mỏm đá “tử thần” Hà Giang khá nguy hiểm, có nhiều tảng đá lớn, xếp chồng lên nhau nhưng không chắc chắn. Mỏm đá du khách hay đứng chụp ảnh có mặt nhẵn, lại không có lan can nên rất dễ trơn trượt. Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, chính quyền huyện Mèo Vạc, xã Pải Lủng đã thường xuyên tuyên truyền đến du khách không trèo ra mỏm đá chụp ảnh, thậm chí đặt biển cảnh báo nguy hiểm, lập hàng rào chắn. Song, nhiều du khách vẫn bất chấp trèo lên địa điểm này để chụp ảnh “sống ảo”. Nhiều du khách thường đứng hẳn ra mép ngoài để có được độ chênh vênh và cảm giác mạnh. Ngay gần đó là con đường nhỏ để lên mỏm đá "tử thần" chỉ vừa một chiều xe máy. Du khách khi tới khu vực này thường đi bộ hoặc dùng dịch vụ xe ôm cách đó khoảng 1km để lên tham quan mỏm đá. Ảnh cắt clip: Youtube Challenge Me. Vị trí mỏm đá sống ảo với phía dưới là vực sâu hàng chục mét. Không ít lần những bức ảnh check-in tại mỏm đá "tử thần" của các bạn trẻ khiến netizen không khỏi rợn người. Cận cảnh mỏm đá "tử thần" tại thôn Xéo Sà Lủng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

