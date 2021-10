Rời đồng phục, nữ tiếp viên hàng không ăn mặc gợi cảm "hết nấc"

Trong dàn nữ tiếp viên hàng không với những cái tên nổi trội như Dương Thu Thảo, Nam Phương,...thì cô gái Châu Huỳnh Kim My cũng là nhân vật gây chú ý. Kim My là nữ tiếp viên hàng không có ngoại hình xinh đẹp và nổi bật với phong cách thời trang ấn tượng. Kim My là tiếp viên hàng không khoang thương gia của hãng hàng không quốc gia. Cô từng theo học Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp, Kim My làm việc tại ngân hàng sau đó mới bén duyên với công việc tiếp viên hàng không đến nay là 4 năm. Xinh đẹp và duyên dáng, người đẹp hàng không có lượng người theo dõi không nhỏ trên mạng xã hội. Phong cách thời trang thanh lịch, gợi cảm của Kim My cũng là một trong những điểm thu hút của cô. Rời đồng phục bay, người đẹp miền Tây có những lựa chọn đa dạng về cách ăn vận. Kim My có chiều cao 1m68 với số đo lần lượt là 86 - 64 - 90 cm. Bởi vậy, cô có thể mặc đẹp hầu hết các loại trang phục. Dù lịch trình bay khá bận rộn tới nhiều địa điểm khác nhau nhưng Kim My vẫn duy trì thói quen tập luyện để có được vóc dáng đẹp. Ngoài những bức hình duyên dáng trong đồng phục áo dài trên mỗi chuyến bay, người đẹp 9x luôn chọn cho mình những bộ trang phục đời thường trẻ trung, tươi tắn. Nếu so về vóc dáng và độ táo bạo trong cách ăn mặc, nữ tiếp viên Châu Huỳnh Kim My không thua kém bất cứ sao nữ nào của làng giải trí. Ảnh: IGNV Mời quý độc giả xem video: Nữ tiếp viên hàng không là Fashionista giàu có, lại có chồng đại gia hết mực yêu chiều - Nguồn: Saostar

