Rich kid Tú Boo khoe penthouse, ai nhìn cũng choáng về độ giàu có

Nguyễn Thanh Tú, hay được gọi là Tú Boo, là nữ rich kid khá mới trong hội con nhà giàu Việt Nam Ngoài nhan sắc xinh đẹp, độ sang chảnh và độ giàu có của rich kid Tú Boo còn khiến nhiều người choáng ngợp. Mới đây, nữ rich kid này đã cho netizen được phen trầm trồ khi tiết lộ hình ảnh bên trong căn nhà "siêu to khổng lồ" của vợ chồng cô. Từ phòng khách, phòng thay đồ, bếp đến cả phòng giải trí đều được cô nàng cho lên sóng, minh chứng độ sang chảnh thuộc hàng thượng thừa. Nhìn thôi cũng biết vợ chồng Tú Boo đã phải đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức căn nhà hết sức hoành tráng này. Tú Boo còn được biết đến khi xuất hiện cùng hàng loạt bức ảnh check in sang chảnh bên những bộ sưu tập hàng hiệu đẳng cấp. Hai vợ chồng Tú Boo thường đi du lịch ở những nơi đắt đỏ, tận hưởng cuộc sống giàu có khiến ai cũng ghen tị. Độ giàu có của Tú Boo còn được thể hiện khi cô nàng dùng hẳn chiếc túi hàng hiệu Hermes Ostrich màu trắng có giá hàng trăm triệu để làm bình cắm hoa. So với những đàn chị trong giới rich kid như Tiểu Giang, Jolie Nguyễn... Thanh Tú là cái tên được phát hiện khá muộn. Cuộc sống sang chảnh của rich kid khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ sang chảnh, nhiều tiền, Thanh Tú còn khiến nhiều người mê mệt với loạt hình ảnh khoe dáng đẹp "siêu cấp". Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

