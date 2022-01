Quán quân Đồ Rê Mí 2008, minh chứng "dậy thì thành công" là có thật

Cô bé Hà Phạm Anh Thư (SN 1999) là một trong những tài năng bước ra từ chương trình Đồ Rê Mí. Cô nàng trở thành quân mùa 2 năm 2008 và được nhớ tới nhờ giọng hát trong trẻo, khuôn mặt dễ thương. Sau khi đăng quang, Anh Thư sống cùng bố mẹ trong gia đình khó khăn ở vùng đất Thuận An, Bình Dương. Mới đây, cô nàng bất ngờ xuất hiện và khiến nhiều người bất ngờ với màn " dậy thì thành công". 13 năm kể từ khi nổi tiếng, Anh Thư giờ đã là cô gái trưởng thành. Hot girl 9X này vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc, là sinh viên Nhạc viện TP HCM. Anh Thư còn lập kênh TikTok riêng và khán giả vẫn nhận ra những đường nét dễ thương của bố bé Quán quân Đồ Rê Mí năm nào. Trong một lần chia sẻ lại hình ảnh vinh quang thưở nhỏ lên kênh cá nhân, Anh Thư bị một khán giả bình luận: "Mọi người vẫn đang tiến về phía trước, chỉ quan tâm hiện tại ở đâu trong xã hội thôi. Còn bạn cứ sống mãi trong chiến thắng của quá khứ, hiện tại thì thất bại". Đứng trước lời chê bai, Anh Thư không ngại đáp trả: "Tại sao bạn biết hiện tại mình thất bại? Mình không biết hiện tại của mình có gọi là thành công đối với bạn hay không, nhưng mình sẽ nói với bạn luôn hiện tại mình như thế nào. Mình đang là sinh viên năm cuối Khoa Thanh nhạc Cổ điển của Nhạc viện TP HCM... Hiện tại mình cũng là giảng viên thanh nhạc của Star Academy of Art và dạy thanh nhạc cho lớp học diễn xuất của diễn viên Thanh Thúy - Đức Thịnh, "Mình không biết đó có phải gọi là thành công đối với bạn hay không. Nhưng mình cảm thấy nó không phải là thất bại" - Gái xinh Quán quân Đồ Rê Mí cho biết thêm. Anh Thư lớn lên cùng bố mẹ trong gia đình khó khăn. Mẹ cô nàng từng xót xa chia sẻ rằng có khi đưa con đi học mà không có đủ tiền đổ xăng hay ăn trưa. Dù gia đình nghèo khó nhưng biết con yêu ca hát, bố mẹ Anh Thư vẫn cố gắng đưa con đi sinh hoạt tại các lớp năng khiếu. Đáp lại sự chiều chuộng của bố mẹ, Anh Thư đã giành ngôi vị cao nhất của chương trình ca nhạc do đài truyền hình quốc gia tổ chức, như một sự báo đáp. Trên trang cá nhân, Anh Thư thường xuyên chia sẻ cuộc sống... Anh Thư có phong cách đời thường đa dạng, cá tính.

