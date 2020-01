Quản lý Bùi Tiến Dũng cố chấp đôi co với người hâm mộ trên MXH

Có pha xử lý bóng lỗi dẫn đến bàn thua của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2020, Bùi Tiến Dũng hiện vẫn đang là tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ. Kết thúc trận đấu với U23 Triều Tiên, thủ thành người Thanh Hoá viết tâm thư xúc động, gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ cũng như tạm biệt các giải trẻ. Thế nhưng, ngay phía dưới bài viết, người chú thân thiết của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những lời nói khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc. Người này cho biết thủ thành không việc gì phải xin lỗi, không những thế còn rảnh rỗi ngồi đôi co với nhiều người khác về phát ngôn kém duyên của mình. Người chị thân thiết của Bùi Tiến Dũng cũng lên tiếng bênh vực anh nhưng lại theo cách không giống ai khi tuyên bố sẵn sàng sủa gâu gâu cùng nếu thủ môn sinh năm 1997 bị gọi là...cún. Nhiều người hâm mộ bình luận góp ý, cho rằng không "ném đá", chỉ trích gì thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng trên cương vị là quản lý, cũng là người chị thân thiết với cầu thủ thì Kiều Trinh Trần không nên có những lời nói khó nghe như vậy. Thế nhưng đáp trả, cô nàng lại nóng nảy ăn nói như doạ dẫm như ta khiến ai đọc cũng phải ngán ngẩm. Trước đó, cũng chính người chị thân thiết này đã lên tiếng bênh vực Hà Đức Chinh bằng những câu từ vô cùng khó nghe: "Đứa nào bảo Chinh là tội đồ đến đây gặp tao". Thậm chí cô sẵn sàng chửi bậy, cãi nhau như phường chợ búa, hơn thua với bất kỳ ai vào bày tỏ quan điểm trái ngược. Kiều Trinh Trần cũng từng bị nghi dùng trang cá nhân của Hà Đức Chinh để đôi co với cổ động viên. Điều này khiến chính bản thân cầu thủ quê Phú Thọ mất điểm trong mắt người hâm mộ. Trở về thời điểm U23 Việt Nam toả sáng tại VCK U23 Châu Á tại Thường Châu năm 2018, khi đó, Bùi Tiến Dũng là một cái tên cực kỳ hot. Thế nhưng ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện một bảng giá booking quảng cáo của nam cầu thủ khiến ai nhìn cũng phải khóc thét với những mức giá trên trời. Chính Kiều Trinh Trần đã có những lời bênh vực và cho rằng anh xứng đáng được hưởng những thứ đang có. Kiều Trinh Trần được biết đến là quản lý của loạt cầu thủ nổi tiếng như Tiến Dũng, Tiến Dụng, Đức Chinh, Quang Hải, Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh. Nhóm quản lý và cầu thủ thường xuyên đăng tải hình ảnh đi chơi, đi ăn cùng với nhau. Thế nhưng chẳng biết quản lý như thế nào, book quảng cáo ra sao nhưng chính những nhân vật này lại gây ra những thị phi không đáng có cho các cầu thủ bằng những phát ngôn gây sốc trong suốt 2 năm qua. Xem thêm clip: Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm, U23 Việt Nam phải nhận bàn thua trước U23 Triều Tiên | NEXT SPORTS - Nguồn: Youtube

