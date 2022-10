"Phúng Phính Hà Giang" là ai mà hot rần rần trên mạng?

Từ đầu tháng 10, trên khắp các nền tảng mạng xã hội (MXH), các đoạn video về cô bé "Phúng Phính Hà Giang" liên tục xuất hiện với lượt xem khủng. Phúng Phính tên thật là Mùa Thị Dua, là người dân tộc. Cách đây vài năm, cô bé vô tình được nhiều du khách biết đến khi vô tình lọt vào ống kính của một khách du lịch. Khi đó, Mùa Thị Dua đang bán các vòng hoa cho khách du lịch ở dốc Thẩm Mã. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu và cực ăn ảnh đã khiến cô bé được khen ngợi hết lời. Khi những bức ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng đặt cho em biệt danh đáng yêu là Phúng Phính, hay Phúng Phính Hà Giang. Việc bán hoa và chụp ảnh với khách du lịch cũng giúp em có một chút tiền để lo cho gia đình. Thời gian gần đây, Phúng Phính trở thành người mẫu độc quyền của một công ty tại Hà Nội. Cô bé 16 tuổi được đưa xuống Thủ đô, được đi du lịch khắp nơi, được ăn diện sành điệu và sử dụng iPhone 14 đắt đỏ. Tất cả những sự thay đổi về diện mạo của cô bé đều được 'update' liên tục trên mạng xã hội. Từ một cô bé dân tộc với vẻ đẹp giản dị của núi rừng, Phúng Phính giờ đây trở thành một cô gái hiện đại. Sự thay đổi này của em nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Nhiều người vẫn thích vẻ đẹp mộc mạc của em trước đây hơn so với hiện tại. Sau khi trở thành "gái phố", Phúng Phính thường xuyên xuất hiện trên livestream của nhà tài trợ. Tuy nhiên, cô bé hầu như im lặng, chỉ biết mỉm cười mỗi khi được hỏi chuyện. Nhiều khán giả bức xúc cho rằng thái độ của Phúng Phính không "đúng" với nhà tài trợ, khi đã được họ cho ăn cho mặc. Dẫu vậy, vẫn có nhiều người bênh vực em và cho rằng cô bé có lẽ do đang bị choáng ngợp trước sự lột xác 'một bước lên tiên' nên chưa quen. Cái tên Phúng Phính hiện vẫn đang là chủ đề 'hot' trên mạng xã hội. Bất kỳ một hành động nào của em cũng được chú ý. Tuy nhiên, đơn vị nhận Phúng Phính Hà Giang là người mẫu độc quyền vốn có nhiều scandal không tốt về mặt chất lượng sản phẩm, do đó cũng không ít người lo sợ rằng em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dẫu có nhiều ý kiến trái chiều nhưng từ những hình ảnh, video TikTok hay Facebook, có thể thấy, Phúng Phính Hà Giang vẫn vui vẻ, lạc quan đón nhận những sự thay đổi từ cuộc sống.

