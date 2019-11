Phát khiếp với nhan sắc "hot girl buồng lái" khiến phi công bị đuổi việc

Cách đây không lâu, hãng hàng không Air Guilin của Trung Quốc đã ra quyết định cấm bay trọn đời với phi công và phạt nặng phi hành đoàn khi để một cô gái lạ vào buồn lái check-in gây mất an toàn bay. Ngay sau khi thông tin này xuất hiện, danh tính của cô gái cũng được tìm ra. Cô là Trần Ngọc Oánh, sinh năm 2000 ở Hàng Châu, Chiết Giang. Hiện hot girl này đang theo học chuyên ngành Tiếp viên hàng không của Trường Đại học du lịch Quế Lâm. Thậm chí một tài khoản mạng xã hội cũ của Trần Ngọc Oánh cũng được tìm ra khiến người hâm mộ hết hồn trước nhan sắc của cô nàng "hot girl buồn lái" này. Trong ảnh, Ngọc Oánh có nước da ngăm đen, mũi tẹt và hàm răng hô, trông quê mùa, khác hẳn so với vẻ ngoài sang chảnh hiện tại. Nhiều người cho rằng cô nàng chắc chắn đã động chạm dao kéo để sở hữu nhan sắc như hiện tại. Hàm và mũi là hai bộ phận trên khuôn mặt đã được thay đổi hoàn toàn. Được biết, cơ trưởng trong chuyến bay chính là bạn trai của Ngọc Oánh. Để lấy lòng người đẹp, chàng trai đã bất chấp nguy hiểm để giúp bạn gái "sống ảo". Nhiều dân mạng đã lên tiếng yêu cầu Đại học du lịch Quế Lâm đuổi học cô nàng bởi là dân trong ngành, biết rõ các quy tắc an toàn bay mà Ngọc Oánh vẫn cố tình phớt lờ để chụp ảnh. "Cô ta không biết mình đang theo học ngôi trường hàng đầu về đào tạo hàng không hay sao?" - một dân mạng bình luận. Hiện, hot girl Trung Quốc đã xoá tấm ảnh check-in tai hại trên Bên cạnh việc học với ước mơ làm tiếp viên, Ngọc Oánh còn được biết đến với vai trò là một mẫu ảnh và travel blogger khá có tiếng trên mạng xã hội. Lộ ảnh quá khứ của cô gái tự nhận là con lai giữa 8 dòng máu Trung, Ấn, Anh,Hàn,Philippines,Việt Nam - Nguồn: Youtube

