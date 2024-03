Phát hiện Vũ Văn Thanh nhiều lần ôm ấp "chị đẹp" nơi công cộng

Mới đây, khoảnh khắc hậu vệ Vũ Văn Thanh ôm chầm lấy một cô gái trước cửa sân Hàng Đẫy và có hành động đùa giỡn thân thiết đã gây sốt mạng xã hội. Theo tìm hiểu, "chị đẹp" được Văn Thanh ôm chầm trước sân Hàng Đẫy không phải người yêu của anh mà là chính là nữ MC đọc danh sách thi đấu của CLB Công an Hà Nội. Đây không phải lần đầu Văn Thanh thoải mái ôm ấp cô gái xinh đẹp này ở nơi công cộng. Trước đó, khi nam cầu thủ đến sân Hàng Đẫy khi đấu, anh tự nhiên dang hai tay thật rộng để tiến về phía gái xinh rồi ôm vai cô. Bên dưới đoạn clip, netizen rộn ràng để lại bình luận:"Đáng iu quá vậy", "Không phải người yêu Văn Thanh đâu, đây là chị gái cán bộ truyền thông của CAHN đó", "nhìn từ xa thôi cũng thấy cả bầu trời dễ thương",... Cô MC này chính là Trần Hương Trà - Nữ cán bộ truyền thông của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Hương Trà hiện là phóng viên, biên tập viên của kênh truyền hình ANTĐ. Khi đội bóng CAHN (tiền thân là Công an nhân dân) giành quyền thăng hạng V-League, Hương Trà kiêm nhiệm thêm công việc hỗ trợ CLB ngành Công an xây dựng hình ảnh cho sân chơi chuyên nghiệp. Ngoài vai trò cán bộ truyền thông, Hương Trà còn là cổ động viên sôi nổi của Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Không chỉ giỏi giang, cô gái sinh năm 1993 này còn cực kỳ xinh đẹp, có style đời thường đốn tim netizen. Hương Trà thường xuyên tham gia các công việc cộng đồng, điển hình như hiến máu...

