PewPew đi mời cưới bị trêu phát thiệp khắp cả thế giới

Thời gian qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin PewPew sắp kết hôn. Nguồn cơn bắt đầu từ việc một tấm ảnh thiệp cưới in hình streamer và bạn gái kèm theo cả tên thật cặp đôi được lan truyền trên mạng. Khi người trong cuộc vẫn chưa thông tin chính thức về việc này, mới đây, lại xuất hiện hình ảnh streamer PewPew đi phát thiệp hồng. Khoảng khắc ghi lại, người chụp bức hình dơ hẳn tấm thiệp cưới mang tên Hoàng Khoa – Hồng Nhật, trong thiệp có in ảnh PewPew và vợ sắp cưới. Gây chú ý hơn là hình ảnh streamer PewPew đang ngồi đối diện, ăn tiết canh. Đăng kèm tấm ảnh là caption: "Bắt gặp ông anh đi khắp Hà Nội phát thiệp". Tấm ảnh một lần nữa như minh chứng rõ nét cho việc nam streamer chuẩn bị cưới vợ là thật. Được biết, hình ảnh trên ban đầu do Vương Anh Ole chia sẻ trên trang cá nhân. Đăng ảnh được PewPew đích thân gửi thiệp hồng, nam diễn viên Bộ Tứ 10A8 hóm hỉnh: "Vợ con gì tính sau, tiết canh đã". Vậy là sau ViruSs, vợ chồng Xoài Non - Xemesis,... Vương Anh Ole là khách mời tiếp theo nhận được thiệp mời cưới của PewPew. Hiện vẫn chưa rõ thời gian địa và điểm cụ thể hôn lễ diễn ra. Nhưng đám cưới PewPew và bạn gái dự là sẽ rất hoành tráng. Vợ sắp cưới của Pewpew tên Hồng Nhật. Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu nhau vào năm 2019 và không lâu sau đó nam streamer công khai hẹn hò với nàng trên mạng xã hội. Pewpew cũng được cho đã cầu hôn bạn gái từ 2 năm trước. Khi đó, anh đăng tải khoảnh khắc một đôi nam nữ giấu mặt nắm tay nhau và trên tay cô gái xuất hiện chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Thời gian bên nhau, cặp đôi gần như không chia sẻ nhiều về đối phương. Mọi người chỉ thấy họ xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, hay đám cưới của bạn bè. Trong một chia sẻ hiếm hoi, Pewpew từng tâm sự về Hồng Nhật: "Với bạn ấy, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Mình là người hướng đến cuộc sống mà biên độ dao động của mọi sự việc trong đời phải nhỏ nhất có thể.

