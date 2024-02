Nữ trợ lý quê Nghệ An đẹp chuẩn hoa hậu ai ngắm cũng mê

Mới đây trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh Đậu Hải Minh Anh, khen ngợi nhan sắc tựa 'thần tiên tỷ tỷ', bản sao của hoa hậu Đặng Thu Thảo. Trong những bộ hình khoe sắc vóc nhân dịp đầu năm mới, người đẹp quê Nghệ An thu hút với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo cùng làn da trắng mịn. Trước đó, Minh Anh được truyền thông lẫn người hâm mộ ưu ái gọi là 'Nàng thơ xứ Nghệ' hay 'Bản sao hoa hậu Đặng Thu Thảo'. Hiện tại, Minh Anh là trợ lý đối ngoại cho một doanh nghiệp và làm mẫu ảnh tự do, đồng thời tham gia một số cuộc thi nhan sắc trong nước. Gái xinh gốc Nghệ An cao 1m70, nặng 50kg, sở hữu số đo 3 vòng lần lượt là: 84-60-93cm. Trong năm 2023 vừa qua, Minh Anh lọt top 10 Miss Cosmo Vietnam, đồng thời giành giải người đẹp ảnh. Bên cạnh nhan sắc thì kỹ năng catwalk, thần thái thu hút, đầy năng lượng của mỹ nhân sinh năm 1999 này cũng được người hâm mộ đánh giá cao. Sau cuộc thi, Minh Anh thu về lượng người hâm mộ đông đảo. Để rèn body, kỹ năng chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc, gái xinh quê Nghệ An kết hợp tập luyện thể thao với việc tập catwalk, nhảy, múa… Trước đó, Minh Anh duy trì việc tập yoga, cardio vào buổi sáng hoặc buổi chiều mỗi ngày để giúp hỗ trợ giảm cân, làm tăng sự săn chắc, dẻo dai cho cơ thể. Cũng như nhiều người đẹp khác, Đậu Hải Minh Anh chú trọng làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng cho da.

