Nữ thủ khoa khối C00 tâm sự về gia đình và chuyện học tập

Ngay sau khi hết thời gian làm thêm ca đêm tại một công ty trên địa bàn huyện, em Vũ Thu Trang, lớp 12A14, Trường THPT Đông Thụy Anh vội về nhà để xem điểm thi. Em trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc với tổng điểm 29,75 (Ngữ văn 9,75 điểm, Lịch sử 10 điểm và Địa lý 10 điểm). Vũ Thu Trang rất vui mừng khi biết điểm thi, nhưng bất ngờ hơn cả là điểm thi môn Ngữ văn. Em chia sẻ: Ngữ văn là môn em dành nhiều thời gian và học chắc nhất nhưng cũng là môn mà em lo nhất. Trong tất cả các lần khảo sát ở trường, điểm Văn cao nhất em đạt được là 9 điểm. Trước đó, Thu Trang đã so bài thi môn Địa lý và Lịch sử với đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT nên cô bạn biết trước kết quả hai bài thi này Được biết, trước đây, Trang tập trung ôn các môn khối D00 gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Tuy nhiên, do nhận thấy khả năng học môn Toán không được tốt nên trước khi kỳ thi diễn ra 4 tháng, em đã quyết định chuyển sang ôn các môn khối C00. Sau khi thi đại học xong, Thu Trang đi làm thêm tại công ty mà cha mẹ đang làm. Đó là một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em trên địa bàn xã Thụy Sơn (Thái Bình). Mỗi ca làm của Thu Trang kéo dài 12 tiếng, từ 7 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút hoặc từ 19 giờ 30 ngày hôm trước đến 7 giờ 30 phút ngày hôm sau. Trang chia sẻ, cô muốn xin bố mẹ cho thêm từ sớm để có trải nghiệm và hiểu sự vất vả của bố mẹ. Dù đạt thành tích thi tốt nghiệp THPT 2024 cao, song Thu Trang không đi học thêm mà việc ôn luyện của cô bạn chủ yếu dựa vào kiến thức được giảng dạy trên lớp và khả năng tự học. Trang dự định nộp hồ sơ vào ngành Truyền thông quốc tế của trường Học viện Ngoại giao. Sự vượt khó của Thu Trang khiến nhiều người nghĩ tới thủ khoa khối C năm ngoái cũng đến từ quê lúa Thái Bình, đó là em Nguyễn Thị Thu Thủy. Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn song bằng ý chí quyết tâm không đầu hàng trước số phận, em đã vươn lên trở thành thủ khoa khối C của tỉnh Thái Bình với tổng điểm 28,5 (Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75; Địa lý 9,5).

