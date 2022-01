Nữ streamer “giàu nhất Việt Nam” tiết lộ việc mất gần hết tài sản

Đối với những ai là fan game lâu năm thì hẳn sẽ biết đến bộ 3 nữ streamer thân thiết gồm Linh Ngọc Đàm, MisThy và Uyên Pu. Song trong khi Linh Ngọc Đàm cùng MisThy vẫn hoạt động khá năng nổ thì Uyên Pu lại gần như mất hút. Đặc biệt là sau khi sinh con trai đầu lòng, "nữ streamer giàu nhất Việt Nam" không còn tham gia vào các hoạt động game nữa mà dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình cùng công việc kinh doanh riêng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Uyên Pu đã đăng tải dòng trạng thái nhìn lại khoảng thời gian năm 2021 đã trôi qua cũng như chia sẻ về lý do “lặn” khỏi công việc streamer mang lại thu nhập khủng. Uyên Pu viết: "Một năm bão tố… Đã cuốn bay gần hết tài sản mà gần chục năm thanh xuân tích trữ… Điều may mắn nhất là bản thân còn khoẻ mạnh, được sống, được thở, được trải nghiệm buồn vui. Giữa quá nhiều mất mát buồn đau, những người thương vẫn còn bình an... Khó khăn là thế, mà mình lại lựa chọn không chuyển hướng nội dung, không nhận hợp đồng quảng cáo nhiều như trước. Lựa chọn tháo bỏ cái mặt nạ đã khoác lên để cảm thấy an toàn giữa xã hội này. Lựa chọn sống thật với chính mình. Lựa chọn rút ngắn thời gian làm việc, gác lại những giấc mơ hoài bão, dành nhiều thời gian hơn cho Neko. Thật may mắn vì có những người cộng sự có thể thấu hiểu mà không buồn lòng bà mẹ trẻ này." - Uyên Pu cho biết thêm. Uyên Pu cũng nhắc đến lời nhắc nhở của mẹ khi thấy con gái không theo đuổi công việc như những năm trước, cùng với đó chia sẻ lý do từ tận sâu trong đáy lòng: "Mẹ mình hỏi con chê tiền hả, tuổi trẻ con có bao lâu đâu, sao không lo mà kiếm, sau này rồi nghỉ ngơi. Chỉ biết cười, chắc mẹ lo cho mình nên mới khuyên thế... Có những khoảnh khắc đón lấy ánh mắt lấp lánh ngây thơ đó, trái tim mình rung lên, cảm nhận rất rõ rằng Neko rất cần mẹ ở bên cạnh trong những năm đầu đời, tiền thì sau này có thể tìm lại được, nhưng tuổi thơ của con thì không. Nếu bỏ lỡ, thật sự rất đáng tiếc." - Nữ streamer giàu nhất Việt Nam cho biết thêm. Có thể thấy, con trai chính là nguyên nhân lớn nhất để Uyên Pu tạm gác lại công việc. Thế nhưng cậu bé cũng là động lực to lớn để cô thay đổi, cố gắng hơn từng ngày. Mặc dù tâm sự về việc gặp khó khăn trong kinh tế song trong năm qua, vợ chồng Uyên Pu cùng nhóm bạn cũng không làm ngơ trước khó khăn của những người khác trong mùa dịch, rất tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ. Uyên Pu liên tục kêu gọi người thân, bạn bè hỗ trợ để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Nhìn những hình ảnh vợ chồng nữ streamer thường xuyên làm từ thiện, cư dân mạng không khỏi cảm thấy ấm lòng. Việc từ bỏ công việc streamer cũng đồng nghĩa với việc Uyên Pu đang chấp nhận để mất một nguồn thu nhập vô cùng lớn. Cho đến nay, cô nàng vẫn được coi là một trong những streamer đời đầu thành công nhất Việt Nam. Từng có lần chia sẻ trên kênh cá nhân, Uyên Pu cho biết, từ việc làm streamer, quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, hoạt động trên YouTube, số tiền cô kiếm được một tháng có thể lên đến 20.000 USD (khoảng 460 triệu đồng). Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News

