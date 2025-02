Nữ MC “chân dài nhất Việt Nam” mất vali ở châu Âu ra sao?

Vừa qua, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm khi MC Thanh Thanh Huyền đăng tải đoạn clip trong tình trạng hoảng loạn, vừa khóc vừa cho biết đã bị mất toàn bộ vali khi đi du lịch tại Ý. Nữ MC "chân dài nhất Việt Nam" cho biết, mặc dù cô đã đề cao cảnh giác bảo quản đồ đạc khi đi tàu công cộng, đông người nhưng vì tình huống xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Cho đến sáng nay theo giờ Việt Nam, Thanh Thanh Huyền đã chính thức lên tiếng, thông tin rõ ràng hơn về sự việc. Sau khoảnh khắc hoang mang vì bị mất đồ, nữ MC đã trình báo cảnh sát, tâm trạng hiện tại cũng đã ổn hơn nhưng vẫn rất buồn bã vì hi vọng tìm lại được vali không cao. Cụ thể, Thanh Thanh Huyền cho hay khi lên tàu vì lượng khách quá đông nên bắt buộc phải chia hành lý cá nhân thành 2 nơi. Tuy nhiên khi để vali tại nơi cất hành lý giữa toa ngồi, 3 chiếc khóa tại tủ đều bị hỏng nên khi trở về chỗ ngồi, nữ MC luôn trong tâm trạng thấp thỏm, nhìn ngó để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. "Trong một tích tắc, mình thấy người đàn ông đó định rút vali của mình nên đã nói với bạn cùng chạy ra vì thấy khả nghi. Nhưng trên đường chạy ra thì lối đi rất hẹp và đông người nên đến chỗ để vali dù cách không quá xa chỗ ngồi thì hành lý của mình cũng đã bị xách mất”, Thanh Thanh Huyền kể lại chi tiết khoảnh khắc bị mất cắp đồ. Nữ MC sinh năm 1996 cũng phỏng đoán rằng người lấy có thể đợi lúc tàu gần chạy, trà trộn vào đám đông và lấy vali đi. Hoặc cũng có thể, người này đã lên tàu từ sẵn trước, quan sát và theo dõi Thanh Thanh Huyền rồi chờ thời cơ thích hợp để hành động. Bên cạnh đó, Thanh Thanh Huyền cũng lần đầu nói rõ lý do vì sao xuất hiện đoạn clip với tâm trạng hoảng loạn, bật khóc trên MXH để tránh bị hiểu lầm. Cô bày tỏ: “Khoảnh khắc đó thực sự quá bất ngờ, khiến Huyền không kìm được nước mắt. Một phần vì có những giấy tờ quan trọng như thẻ ngân hàng bị mất, một phần vì trong vali còn có trang sức quý giá và những kỷ vật mang ý nghĩa đặc biệt đối với Huyền. Là con gái, ở một nơi xa lạ lại gặp phải sự cố như vậy, Huyền không tránh khỏi cảm giác hoang mang và lo lắng”. Cuối cùng, Thanh Thanh Huyền cập nhật tình hình hiện tại của bản thân tại Ý: “Mình chỉ còn lại giấy tờ, ngoài ra son môi, đồ đạc, quần áo,... không có bất cứ một thứ gì. Chỉ có thân mình không và giấy tờ thôi”. Thanh Thanh Huyền cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người Việt tại Ý. Bởi đã sẵn sàng hỗ trợ, tìm mọi cách liên lạc cũng như trợ giúp phiên dịch tiếng Ý trong tình huống khó khăn.

