Nữ chính Nhật ký Vàng Anh sống kín tiếng ở tuổi 40

Lê Minh Hương sinh năm 1985, nổi tiếng với các phim "Nhật ký Vàng Anh", "Zippo, Mù tạt và Em", "11 tháng 5 ngày"... Đặc biệt, trong đó, vai Hoài "xù" trong "Zippo, Mù tạt và Em" mang về cho Minh Hương giải Cánh diều vàng 2017 cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Sau những vai diễn thành công, Minh Hương dừng công việc diễn xuất để chuyển hướng sang làm BTV tại kênh truyền hình Công an Nhân dân, nơi cô đã gắn bó suốt 8 năm. Bà mẹ hai con, hiện mang hàm Đại úy, sống kín tiếng từ khi gia nhập lực lượng công an. Minh Hương hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư. Dù đảm nhiệm việc dẫn các bản tin thời sự, an ninh gai góc, ngoài đời Minh Hương vẫn giữ nét mềm mại, nữ tính. Minh Hương ăn mặc sành điệu, hợp mốt và được nhận xét trẻ trung hơn nhiều tuổi 40. Minh Hương luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện, hiếm khi lặp lại trang phục khi lên hình. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, nữ diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ và ngoại hình gần như không thay đổi. Dù bận rộn, Minh Hương vẫn sắp xếp thời gian chơi pickleball để rèn luyện sức khỏe. Ở tuổi 40, Minh Hương không còn muốn chạy theo cuộc sống hào nhoáng, ồn ào mà chỉ muốn tập trung vào công việc, sự nghiệp và các con.

